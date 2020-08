Lampertheim.Die Sonne strahlte sehr ergiebig vom blauen Himmel. Es war die beste Gelegenheit für einen Treff im Vogelpark, wo es sich unter Sonnenschirmen gut im Freien aushalten lässt. Das dachten auch die Mitglieder des Lions-Clubs Lampertheim um seine Präsidentin Karin Salber. Sie hatte ein festliches Ambiente geschaffen und auf die Tische weiße Decken gelegt sowie frische, bunte Blumensträuße als sommerliche Tischdekoration gestellt.

Denn auf einem Sommerfest darf es farbenfroher und lustiger zugehen. Der Bautrupp des Vogelparkteams hatte einige Sitzgruppen überarbeitet und so konnte das lauschige Plätzchen – bequem sitzend – so richtig genossen werden. Die Lions lehnten sich zurück, freuten sich über das Miteinander und hatten ihren Spaß beim Sommertreff in freier Natur sowie der Bewirtung durch Mitglieder des Vogelparks. Der Service-Club wollte dem Verein in zweifacher Form etwas Gutes tun. Zum einen mit der Einkehr im Park, zum anderen spendeten sie 2000 Euro für Erneuerungen im Vogelpark.

Auch der Lions-Club habe großes Interesse daran, die Arbeit des engagierten Teams zu unterstützen und den Vogelpark vor einer Schließung zu retten. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit“, erklärte die Präsidentin. Karin Salber erinnerte sich an ihre Kindheit in Viernheim, als ihr Großvater sie mit in den dortigen Vogelpark nahm. Solche schönen Erlebnisse blieben hängen.

Persönliche Erfahrungen

Und auch Johannes Haefele konnte Erfahrungsberichte beisteuern. Der Vogelpark in den Lampertheimer Böllenruthen sei eine wichtige Einrichtung, ein Treff der Generationen. Er selbst sei früher mit seinen Kindern in den Park gekommen. Die 2000 Euro kämen aus dem Lions-Spendentopf, und im Vogelpark werde das Geld sinnvoll angewendet, war sich Haefele sicher.

Für die Kaffeetafel hatten Vereinsmitglieder verschiedene Sorten Kuchen gebacken, und schon am Eingang in den Park schwebte den Eintretenden ein Duft von Kaffee entgegen. Der Erste Vorsitzende Stephan Germann spannte sogar seine Verwandtschaft als Kuchenbäcker mit ein. Bei ihm hatten sich die Lions im Vorfeld informiert, in welche Projekte das gespendete und erwirtschaftete Geld fließen werde. „Sabrina Czernak und Christina Schneller werden im November und Januar Weiterbildungen zum Erreichen der Sachkundeausweise für Vögel absolvieren“, erklärte Germann. Er ergänzte: „Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Schulungen verschoben worden.“

Ganz wichtig sei auch die Errichtung einer neuen Quarantänestation für Tiere, fügte Sandra Gogolok, die zweite Vorsitzende hinzu. Da viele Modernisierungsmaßnahmen im Vogelpark anstehen, freute sich der Vogelpark-Vorstand sehr über die Finanzspritze. Die Mitglieder seien in ihrer Freizeit sehr aktiv. Die Aktion, der Bau und Verkauf von Vogelhäuschen, gehe weiter. Und im November wollen die Vogelfreunde noch dazu Meisenknödel herstellen. „Wir fertigen alles selbst und wollen so Modernisierungsprojekte im Vogelpark mitfinanzieren“, erläuterte Germann.

