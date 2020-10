Eine Hexe geht auf Reisen

Lampertheim.Die Jugendförderung und cultur communal der Stadt Lampertheim präsentieren am Sonntag, 25. Oktober, 14.30 Uhr, das Kindertheaterstück „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“. Text, Schauspiel und Puppenspiel stammen aus der gleichnamigen Bilderbuchvorlage von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Das Stück wird auf der Bühne des Schwanensaals gezeigt und eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

Eigentlich möchte Theatermacher Achim Sonntag nur die Geschichte vorlesen. Aber als er das Riesenbuch, das auf der Bühne steht, aufschlägt, ist die Hexe aus dem ersten Bild verschwunden, nur noch ihre schwarze Silhouette ist zu sehen. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als selber in die Rolle der Hexe zu schlüpfen, die im Lauf ihrer Reise einen Hund, einen Vogel und einen Frosch aufliest. Dieser Last ist der Besen jedoch nicht gewachsen.

Was passiert, als der Besen zerbricht, und wie die Tiere der Hexe in höchster Not zu Hilfe kommen, erfahren die Kinder in diesem Theaterstück. Achim Sonntag ist freier Kindertheatermacher. Gebürtig aus Düsseldorf, wohnt er seit 2007 in Wengen im Allgäu. Nach Erfahrungen in den unterschiedlichsten Theaterformen kam er vor über 25 Jahren über seine eigenen Kinder zum Kindertheater.

Er entwickelte in kontinuierlicher Arbeit ein Konzept mit zwei Schwerpunkten: Er spricht stark die Fantasie der Kinder an und er bezieht sein Publikum immer in den Ablauf der Handlung mit ein. Die Kinder werden unabdingbarer Bestandteil des Geschehens auf der Bühne.

Karten im Vorverkauf erhältlich

Eintrittskarten für das Theaterstück sind für acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder an der Vorverkaufsstelle „Horlé – Mode und mehr“, Kaiserstraße 19 in Lampertheim (Telefon 06206/22 39) und an der Tageskasse erhältlich. Die Veranstalter bitten darum, geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. red

