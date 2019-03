Eine Kindheit ohne Smartphone

Lampertheim.Hamlets „Sein oder Nichtsein“ hat anscheinend längst ausgedient. Katalyn Bohn stellte am Donnerstag im London Pub ganz zeitgemäß die Frage: „Sein oder online“? Die Kabarettistin begeisterte das Publikum mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Körper- und Sprachakrobatik.

In ihrem neuen Programm nahm sie die sozialen Medien und den Irrwitz des Lebens in Zeiten der Digitalisierung aufs Korn. „Kindheit ohne Smartphone – ich war dabei“, betonte sie und wunderte sich, wie man sich früher überhaupt verabredet habe: „Haben wir Brieftauben geschickt?“

Wer müsse heute noch echte Emotionen zeigen, wenn man sich mit einer reichhaltigen Auswahl von Emojis behelfen könne? Zum Beweis führte sie vor, wie man diese Gefühle „to go“ sowohl an der Supermarktkasse als auch beim Flirt an der Bushaltestelle einsetzen kann. Selbst vor der Landwirtschaft mache der Computerwahn nicht Halt. Mastschwein Rüdiger, Lamm Lotte, Kuh Karla und Küken Pete verbündeten sich im Online-Chat. Die Mimin hat einen ganzen Zoo an Tieren drauf.

Aufstieg und Fall der Menschheit fasste sie benutzerfreundlich in einem Erklär-Film im Stil der „Sendung mit der Maus“ zusammen. Blitzschnell verwandelte sie sich vom Einzeller über die Schmeißfliege und den Kugelfisch zum Seehund. Am Ende ließ sie sich als Krone der Schöpfung beim Anschauen von Katzenvideos vom Auto überfahren.

Äußerst zynisch fiel der Rundgang durch eine generationsübergreifende Start-up-Klinik aus, in der sich Schwangere und Sterbende zum gemeinsamen Hecheln und Röcheln trafen. Im Schwimmbecken seien sowohl Wassergeburten als auch Seebestattungen möglich, Gipsabdrücke würden je nach Bedarf vom Babybauch oder als Totenmaske abgenommen. Und die Babyklappe fungiere gleichzeitig als Krematorium, bewarb sie das integrative Projekt.

Die studierte Pantomimin und Schauspielerin wechselte ständig die Rollen. Mit ausdrucksstarker Mimik und Gestik spielte sie die unterschiedlichsten Personen und Tiere. Eine groteske Szene jagte die nächste, so kam sie von den Erziehungstipps einer trendigen Youtube-Mutter bis zum Seminar über effektives Träumen.

Als weiblicher IT-Coach entlarvte Bohn den Selbstoptimierungswahn, indem sie die auf Flexibilität und kreatives Denken getrimmte Möchtegern-Consulterin bereits an alltäglichen Kleinigkeiten scheitern ließ.

Genauso glaubhaft schlüpfte sie in die Haut des neunmalklugen Nachbarmädchens, das sich Gedanken über die Elternerziehung machte. Das stadtneurotische Kind wusste zwar, wie man den Eltern einen Kuss-Smiley zur Förderung der Bindungshormone schickt, wurde aber auf dem Therapie-Bauernhof bereits beim Anblick eines Regenwurmes hysterisch.

Wahres Multitalent

Bohn erwies sich als wahres Multitalent. Eben zupfte und sang sie noch ein Liebeslied auf der Ukulele, um gleich darauf mit einem Seil-Zaubertrick zu glänzen. Charmant verpackt prangerte sie die Massentierhaltung und den Pseudo-Bio-Wahn an: „Die Avocado verzehrenden Veganer müssen ja auch auf ihren CO2-Fußabdruck kommen.“ Ihre Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik kam bei den Zuschauern im London Pub bestens an.

