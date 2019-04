Eine Leckerei besticht durch Süße und Säure

Die gebürtige Dänin Soscha Tucker (60) mag es süß und liebt deshalb die dänische Citronfromage. Die Spezialität aus Skandinavien bringt die inzwischen in der Spargelstadt verwurzelte Dänin deshalb als Dessert am Ostersonntag auf den Tisch. Die Zubereitung ist einfach. Ein Rezept mit Geling-Garantie. Das hilft besonders, wenn man über die Feiertage Gäste erwartet.

Zutaten: 4 Blätter Gelatine, 3 Eier, 100 g Zucker, der Saft von einer Zitrone und die Schale der Zitrusfrucht, 250 ml Schlagsahne.

Zubereitung: Die Gelatine wird eingeweicht, Eier und Zucker anschließend schaumig gerührt. Die Gelatine aus dem Wasser nehmen, abtropfen lassen und mit der Restfeuchte in einem Topf im Wasserbad auflösen. Den Zitronensaft und die Zitronenschale hinzugeben und die Gelatine in einem weiteren Schritt in die Eiermasse geben. Dann die Sahne steif schlagen und schließlich unter die Eiermasse heben. Die fertige Süßspeise zum Servieren in eine Schale oder mehrere Schälchen geben, und bevor sie auf den Tisch kommt, mit Sahnehäubchen verzieren. God Påske – Frohe Ostern. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019