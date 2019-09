Eine Lesung mit Tastenklängen

Hofheim.Andächtig und konzentriert richteten die Gäste im Hofheimer Bürgerhaus ihre Aufmerksamkeit auf Nicole Beisel, die ihr jüngstes Werk mitgebracht hat und daraus vorlas. Aber nicht nur der Autorin lauschten die Zuhörer, auch der Pianist Matthias Kerb stand im Rampenlicht.

Inspiration durch Musik

Passend zum Buchtitel „Die Frau des Pianisten“ hatte sich Beisel, die selbst mit ihrer Familie in Hofheim lebt und bereits 2013 ihren ersten Roman veröffentlichte, zur Untermalung ihrer Präsentation musikalische Unterstützung gesucht. Ursprünglich sollte Patrick Embach, der die Melodie „Probably because of you“ komponiert und damit die Autorin zum Schreiben dieses Romans inspiriert hat, diese Aufgabe übernehmen.

Embach selbst konnte an diesem Abend aber nicht am Klavier im Bürgerhaus sitzen. Jedenfalls griff Beisel die Geschichte der Melodie und ihren Ursprung aus dem Leben des Komponisten auf und spann dazu eine neue Liebesgeschichte, die mit Mystik und Geheimnissen aus der Vergangenheit gewürzt zu Spannung und Gänsehautfeeling führt. Musik spielt eine große Rolle im Roman. Denn alles dreht sich um einen kobaltblauen Flügel, der das Leben des Pianisten maßgeblich verändert. Plötzlich kommen Geheimnisse ans Tageslicht, und wie von Geisterhand beginnt der Flügel zur nächtlichen Stunde selbstständig eine ganz besondere Melodie zu spielen.

Magische Kräfte entwickeln eine Dynamik, der sich der Pianist, der nichts von dem Zauber weiß, nicht mehr entziehen kann. In seinem Leben ist nichts mehr wie vorher, die Ordnung ist gestört – und dennoch hat alles eine gewisse Führung, die mit der familiären Vergangenheit und der Musik in Verbindung steht. Erst am Ende der Geschichte steht die Frau des Pianisten im Mittelpunkt und nach und nach löst sich der Zauber des Mystischen auf.

Die Autorin bot bei ihrer Lesung im Hofheimer Bürgerhaus einige Einblicke in die Geschichte und machte die Zuhörer neugierig, mehr über all die Hintergründe in dem Roman zu erfahren. Ob die Geschichte ein Happy End hat? Die Autorin ließ es offen, im Buch ist jedoch folgendes Zitat zu finden: „Man darf seinem Glück nicht dabei zusehen, wie es zerbricht, man sollte die Risse rechtzeitig flicken, bevor die ersten Scherben zu Boden fallen.“

Das Buch ist gedruckt sowie online erhältlich. Beisel, die Liebesromane, Märchen und Kurzgeschichten schreibt, arbeitet derzeit an einer Weihnachtsgeschichte, die Mitte Oktober veröffentlicht wird.

