Eine Million fürs Hallenbad – Klingler: Das ist der Hammer

Lampertheim.Der Erste Stadtrat Jens Klingler ist nicht nur der Geschäftsführer der Lampertheimer Biedensand-Bäder. Sie liegen ihm am Herzen. Und das dürfte am Mittwoch um einiges höher geschlagen haben als üblich: Das Land Hessen fördert die dringende Sanierung des Hallenbads mit einer Million Euro. „Das ist der Hammer. Ich kann es gar nicht glauben. Eine Million. Damit hätte ich nie gerechnet“, jubelte Klingler in den Telefonhörer.

Die hessische Landesregierung hat für die Jahre 2019 bis 2023 ein Förderprogramm von insgesamt 50 Millionen Euro aufgelegt, um Kommunen bei der Sanierung ihrer Badeanstalten zu unterstützen. Es heißt SWIM für Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm. Lampertheim ist die erste Kommune, die zum Zug kommt, erklärt die Landesregierung. Und Jens Klingler sagt: „Es trifft genau die Richtigen.“

Damit nimmt der Stadtrat Bezug auf die Kriterien, die es für SWIM zu erfüllen gilt – nämlich das Schul- und Vereinsschwimmen zu fördern. Und hier steht Lampertheim bekanntermaßen sehr gut da. Anders als in der Umgebung können Vereine hier kostenlos trainieren und uneingeschränkt ihre Wettkämpfe ausrichten. Und die hiesigen Schwimmsportler sind überaus aktiv. Außerdem profitieren nicht nur die Lampertheimer Schulen vom Hallenbad. Das Einzugsgebiet reicht von Viernheim bis nach Groß-Rohrheim.

Neuer Eingansbereich

Gerade dieser schulischen und sportlichen Aktivitäten wegen war es für die Beteiligten so schmerzlich, dass das Hallenbad in der Vergangenheit wegen Defekten immer wieder geschlossen werden musste. Seit dem 1. März ist es wieder zu. Andererseits wurde nun der Zuschuss von einer Million Euro möglich – wegen der schulischen und sportlichen Aktivitäten.

Jens Klingler hatte bereits zuvor Fördermittel akquiriert: 104 000 Euro für eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und 15 800 Euro für die Beleuchtung. Die dringendsten Sanierungen – Dach Fassade, Lüftung – kommen aber wesentlich teurer. Deswegen hat die Stadtverordnetenversammlung die Aufnahme eines Darlehens von 2,5 Millionen Euro genehmigt. Insgesamt, so Klingler, komme die Sanierung auf etwa 3,5 Millionen Euro. „Vorerst“, schränkt er ein.

Das Darlehen werde jetzt nicht etwa um die Million aus Wiesbaden verringert, erklärt der Stadtrat. „Nein, damit können wir noch umfassender sanieren, als geplant war.“ Es gebe an vielen Stellen Verbesserungsbedarf. Jetzt könnten zum Beispiel auch der Eingangsbereich und technische Anlagen erneuert werden.

Als das Land sein SWIM aufgelegt hat, waren die Baustellen im und am Hallenbad längst zu einem großen Sanierungsstau angewachsen. Vor SWIM gab es keine Landesmittel speziell für Schwimmbäder. Dass es sie inzwischen gibt, dazu habe Lampertheim beigetragen, sagt Klingler. Als auch Wiesbaden darüber diskutierte, wie der um sich greifenden Nichtschwimmer-Misere zu begegnen sei, hätten die Biedensand-Bäder, der Schwimmverein Neptun und der hessische Schwimmverband gemeinsam reagiert und das Lampertheimer Problem bei der Landesregierung thematisiert.

Klingler sieht eine Würdigung der Anstrengungen für das Schwimmen darin, dass die Stadt bei SWIM nun an erster Stelle steht. „Ich bin stolz wie Oskar.“ Außerdem, sagt er, sei gerade ein Antrag auf eine KfW-Förderung für energetisches Sanieren rausgegangen. „Das könnte noch mal mehrere Hunderttausend Euro bringen.“

