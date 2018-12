Eine Spende, die Leben rettet

HÜTTENFELD.Bleibt das Herz stehen, muss es im Notfall schnell gehen. Die ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sind entscheidend – Reanimationsversuche können Leben retten. Der Rettungsdienst des Kreis Bergstraße kann darauf nun mit vier modernen Reanimationspuppen mit Rückmeldefunktion aufmerksam machen und Bürger in Sachen Herzmassage und Beatmung schulen. Eine Spende aus Lampertheim macht’s möglich.

Dass der Kreis Bergstraße Gesundheitsprävention an Schulen und im ganzen Kreis praktiziert und dazu auch Fördermittel verteilt, ist bekannt. Dass der Kreis aber selbst eine Spende erhält, ist doch ungewöhnlich. 1500 Euro hat die IG-Steggemeinschaft, eine 1984 gegründete Gesellschaft für Bootsfreunde in Lampertheim, dem Landratsamt zukommen lassen.

Ersthilfe erhöht Überlebenschance

Ein Spende an den Kreis sei „gut angelegtes Geld“, betonte Gesundheitsdezernentin und Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz am Mittwoch im Hüttenfelder Pater-Delp-Zentrum. Dort demonstrierte Manfred Scheuer, ärztlicher Leiter des Bergsträßer Rettungsdienstes, die Funktionsweise der nagelneuen, „hoch technologisierten“ Puppen – und zeigte 15 Mitglieder der Steggemeinschaft, dass ihre Spende dabei hilft, Leben zu retten. „Überall, wo wir in die Prävention investieren, muss später vielleicht nicht mehr interveniert werden“, erklärte Stolz die Idee dahinter. Im Falle von Herz- und Kreislaufstillstands kann unzureichende Aufklärung über Ersthilfe gar irreparable und sogar tödliche Folgen haben. „Nach maximal acht bis zehn Minuten trägt das Gehirn starke bleibende Schäden davon“, erklärte der erfahrene Notarzt Scheuer. Meist aber gelänge es dem Rettungsdienst einfach nicht, so schnell vor Ort zu sein. „Wird aber sofort gehandelt und nach dem Notruf richtig reanimiert, steigen die Überlebenschancen erheblich“, weiß der Laudenbächer Allgemeinmediziner aus über 30 Jahren Rettungsdiensterfahrung.

Um Menschen Berührungsängste zu nehmen und im Ernstfall mehr Menschen durch Ersthilfe zu retten, besucht Scheuer seit Jahren mit Puppen und Infomaterial im Gepäck Schulen, Fußgängerzonen, Einkaufszentren und Märkte. Bisher musste er sich dafür Puppen vom Deutschen Roten Kreuz ausleihen. Dank der Spende aus Lampertheim kann der Rettungsdienst nun auf vier eigene zurückgreifen.

Puppen sind technisches Wunder

Und die sind besonders ausgeklügelt. „Ein technisches Wunderwerk“, findet der Arzt. So sind die Puppen mit Sensoren ausgestattet und mit einem Computer oder einer App verbunden. Darüber geben die Sensoren Rückmeldung, ob ausreichend schnell, tief und an der richtigen Stelle massiert wird.

Beim Test der Reanimationspuppen packte vier Bootsfreunde gleich der Ehrgeiz: Zu Discomusik traten sie im Herzmassage-Wettbewerb gegeneinander an. Wer am besten im Takt der Musik reanimierte, der gewann ein virtuelles Rennen auf dem Bildschirm.

In Schulen sei durch den Einsatz der Puppen das Interesse an Sanitätskursen gestiegen, berichtete die Vize-Landrätin. Bei so viel Begeisterung kündigte Lisa Maria Schmitt als Schatzmeisterin der Steggemeinschaft an, künftig an das Landratsamt spenden zu wollen. „Wir sehen den Kreis als langfristigen Spenden- und Kooperationspartner“, sagte Schmitt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018