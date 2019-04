Eine Stadt blüht auf

Worms.„Worms blüht auf“ heißt es am Aktionswochenende 6. und 7. April mit verkaufsoffenem Sonntag in der Nibelungenstadt. Floristen, Gartenbaubetriebe und Kunsthandwerker verwandeln die zentralen Straßen und Plätze in eine frühlingshafte Landschaft. Die Besucher erwarten Rabattaktionen, Frühjahrsmode sowie Schmucktrends.

Zudem öffnen die Einzelhändler am Samstag und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte. Für die kleinsten Besucher wird Spiel und Spaß in der Lutheranlage unter anderem mit einer Hüpfburg geboten. Auf dem Marktplatz locken lokale Autohäuser mit einer Autoausstellung. Eine genüssliche Pause verschaffen die gastronomischen Stände in den Einkaufsstraßen mit Secco, Wein und Bier. Entlang der Anlage am Adenauerring werden 6800 Stiefmütterchen, Ranunkeln, Goldlack und Wolfsmilch gepflanzt. red

