Eine virtuose Akrobatin des Wortes

Lampertheim.Die Lampertheimerin Isabel Brechenser ist eine Poetry Slammerin und wird am 24. Oktober auf der Kleinkunstbühne des London Pubs stehen. Besitzer Friedrich „Hacky“ Hackstein präsentiert an dem Abend seine erste Mixshow und lädt dafür Gäste ein. Hacky´s Mixshow wird eine Reihe. Den Auftakt machen die Slammerin aus Südhessen und der Musikkabarettist Matthias Reuter. Isabel Brechenser ist in Lampertheim aufgewachsen, sie hat 2017 am Lessing-Gymnasium Lampertheim (LGL) ihr Abitur gemacht und studiert jetzt in Darmstadt Onlinekommunikation.

Poetry Slam zum Abitur

Deshalb wohnt die 20 Jahre alte Frau mittlerweile auch in der Wissenschaftsstadt. Brechenser kommt aus einer sportlichen Familie. Ihr Vater Bernd ist Trainer beim Wassersportverein (WSV) Lampertheim. Früher hat Isabel Brechenser im WSV Kanupolo gespielt, später hat sie zum Reitsport gewechselt. Das Schreiben ist schon lange ihr Hobby. „Ich schreibe schon immer alle möglichen Gattungen von Texten“, erzählt Isabel. Schon in der Grundschule habe sie Spaß am Schreiben gefunden. „Meinen ersten Poetry-Slam-Text habe ich kurz vor dem Abschluss meines Abi´s geschrieben“, erklärt die junge Frau. Und fügt hinzu: „Ich habe die Abi-Rede auf der Zeugnisverleihung gehalten und habe mich für einen Poetry Slam entschieden, da mir eine normale Rede zu gewöhnlich war.“ So richtig mit Poetry-Slam-Texten hat sie dann im Oktober 2018 angefangen. Darin behandelt sie ganz unterschiedliche Themen aus dem Alltag, die sie beschäftigen oder stören: „Meine Texte sind meistens lustig, beinhalten aber auch in den meisten Fällen eine Kritik oder eine Botschaft. Für die Teilnahme an der Veranstaltung im London Pub hatte sie der Besitzer und Veranstalter Hackstein angesprochen.

Mit Blick auf den Abend in der Ernst-Ludwig-Straße 21 gibt die junge Slammerin schon einmal eine kleine Programmvorschau: „Es wird sicherlich eine Mischung aus Humor und Gesellschaftskritik sein. Man darf gespannt sein, was die Studentin und Poetry Slammerin dem Lampertheimer Publikum vorträgt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019