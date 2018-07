Anzeige

Lampertheim.Die Sommernacht in LA findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Am Freitag, 10. August, heißt es wieder Einkaufen bis 24 Uhr. Es gibt Barstationen, die mit sommerlichen Getränken für Abkühlung sorgen. Sommer- und Strandgefühle weckt der Lampertheimer Stadtstrand, der mit den bequemen Liegestühlen auf weichem Sand zum Verweilen einlädt.

DJ Steez begrüßt ab 18 Uhr die Gäste und stimmt sie auf den musikalischen Hauptakt ein. Um 21.30 Uhr tritt das Robbie-Williams-Double Mario Nowack auf. Auf dem Schillerplatz begrüßt das Team von Alexander Boxheimer Veranstaltungsservice die Gäste mit leckeren Getränken und Verpflegung aus der „Grillhütte“. Alle, die es lieber süß mögen, kommen am Crêpes-Stand auf ihre Kosten.

Teilnehmer am Aktionsprogramm sind: