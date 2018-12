Alle, die noch auf der Suche nach einem Geschenk in letzter Minute sind - oder einfach gemütlich weihnachtlich Einkaufen wollen, sind am Freitagabend vor Heiligabend in Lampertheim richtig.

Bereits zum zwölften Mal veranstaltet das Stadtmarketing gemeinsam mit der Lampertheimer Geschäftswelt das Candlelight-Shopping in der Innenstadt. Am 21. Dezember findet diese Tradition statt, bei

...