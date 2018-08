Einkaufen und Musik bis Mitternacht

Anzeige

Lampertheim.Die „Sommernacht in LA“ wird für die Besucher nicht nur Einkaufsspaß bis spät in den Abend, sondern auch kulinarische und musikalische Genüsse bereithalten. Auch über die allgemeinen Öffnungszeiten hinaus können die Lampertheimer und auswärtige Besucher der Stadt durch die Fußgängerzone und andere Einkaufsstraßen bummeln. Manche Geschäfte haben ein Extra-Aktionsprogramm, andere haben – wie das Kundenforum dieser Zeitung in der Kaiserstraße 45 – „nur“ länger geöffnet. Der Schwerpunkt im Aktionsprogramm liegt auf kühlen Getränken und besonderen Snacks.

Ein umfangreiches Begleitprogramm sorgt ab 18 Uhr auf dem Schillerplatz für Stimmung: Ein Disc-Jockey legt auf, ab 20.30 Uhr sind die die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzebene Lampertheim zu sehen und ab 21.30 Uhr tritt das Robbie-Williams-Double Mario Nowack mit seiner Live-Show auf. Für eine kulinarische Vielfalt am Stadtstrand auf dem Schillerplatz sorgen der Veranstaltungsservice von Alexander Boxheimer und die Grillhütte Lampertheim. Dort laden auch Liegestühle zum Verweilen ein.

Um 21.30 Uhr werden die Besucher der „Sommernacht“ offiziell von Bürgermeister Gottfried Störmer begrüßt. An seiner Seite steht die charmante Repräsentantin der Stadt, Spargelkönigin Christin I. Dagegen werden es die weiteren Anwesenden schwer haben: Martin Schulte, Ressortleiter des „Südhessen Morgen“, Santo Umberti (Leiter des Stadtmarketings), Dirk Dewald (City- und Eventmanagement) sowie Carmen Daramus (Tourismus- und Freizeitmanagement). Die „Sommernacht in LA“ wird zum zehnten Mal von der Veranstaltergemeinschaft angeboten und erfreut sich großer Beliebtheit. bur