Einkaufen vor Ort liegt im Trend

Hofheim.Mit dem Gemüsebau Back und dem Apfelhof Biebesheimer verfügt Hofheim über zwei Hofläden. Deren Alltag hat sich in der anhaltenden Coronakrise merklich verändert. Die Nachfrage nach lokalen Produkten ist gestiegen, wie die Verantwortlichen beider Hofläden bestätigen.

Äpfel und Produkte rund um den Apfel wie etwa Apfelsaft, Apfelbrand oder gar Apfelchips bietet der Apfelhof Biebesheimer in der Beinstraße an. Alles aus eigenem Anbau und Herstellung, wie auch Kartoffeln, Zwiebeln und Eier von freilaufenden Hühnern. Dazu saisonale und regionale Produkte, aktuell vor allem Erdbeeren und Spargel aus Lampertheim, dazu Salate aus der Region. Hinzu kommen noch Wurstwaren. Speziell Dosenwurst und Gurken in Konserven gingen in dieser Zeit häufig über den Ladentisch. „Auch Eier gehen immer“ beschreibt Birgit Biebesheimer ihre Eindrücke, „dazu die haltbaren Artikel wie Dosenwurst“.

Es werde derzeit mehr verkauft, Erdbeeren und Spargel häufiger geordert. Das führt die Hofheimerin darauf zurück, dass die Leute derzeit nicht Essen gehen können und es sich zu Hause gut schmecken lassen. Mehl war vor allem in ihrem zweiten Lädchen in Nordheim gefragt.

Biebesheimer hofft, dass die gesteigerte Nachfrage nach Produkten, die vor Ort angebaut werden, weiterhin anhält. Sie stellt eine gesteigerte Wertschätzung zugunsten der heimischen Landwirtschaft fest: „Die Leute kaufen da, wo es wächst, und würdigen die Arbeit, die dahinter steckt.“

Mehr Kunden als vor der Pandemie regisitriert auch Reinhard Back. „Das Einkaufen im Freien erweist sich vielen als sicherer“, sagt der Landwirt, der das Geschäft mit Ute Back führt und seit einigen Wochen zusätzlich freitagnachmittags von 14.30 bis 18.30 Uhr mit Unterstützung einer Metzgerei, Bäckerei, mediteraner Feinkost und einem Geflügelgeschäft einen eigenen Hofmarkt anbietet. Auch die Backs setzen auf regionale Angebote und Produkte, Obst, Gemüse und Kartoffeln stammen teilweise aus eigenem Anbau. Dazu kommen noch Hüttenthaler Molkereiprodukte aus dem Odenwald, Wurst von Jens Hartmann, Salate von Feinkost Haas und Eis.

Verkauf an Gaststätten fehlt

Reinhard Back nimmt viele Kunden wahr, die er schon lange nicht mehr gesehen hat, wie er sagt. Er glaubt fest daran, dass der Trend zum Kauf auf dem Hof bleibt. Das helfe auch weiter, denn die Lieferungen an die Gastronomie entfielen seit Wochen komplett. Auch das Klinikum in Worms, das Back beliefert, verfüge derzeit wohl nicht über so viele Patienten. Vertreten sind die Hofheimer zudem dienstagnachmittags beim Wochenmarkt in Weiher und samstagvormittags auf dem Markt in Zotzenbach, den Back mit ins Leben gerufen hat. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.05.2020