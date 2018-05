Einmal Gold und einmal Bronze

Anzeige

Am zweiten Wettkampftag stand die Balance-Übung auf dem Programm. Fabienne, Hannah Maria und Anna setzten sich im zweiten Drittel des Wettkampfs mit toller Übung und 25,100 Punkten an die Spitze und errangen somit die deutsche Meisterschaft. Kleine Anekdote am Rande: 26 Jahre nach dem DM-Titel ihrer Mutter Diana Lay (damals Andolfatto) trug sich nun auch Fabienne in die Erfolgschronik der SVG ein.

Bei den Junioren 2 (13 bis 19 Jahre) stellten sich Eva Trillig und Emily Neher ihrer Konkurrenz. In einem Starterfeld von insgesamt sechs Formationen konnten sie nun endlich nach zwei gemeinsamen Jahren ihr Können auf die Matte bringen. Nach einem sauberen und sicheren Auftritt in ihrer Tempoübung konnten sie sich nur wenig später über ihren ersten Treppchenplatz und Bronze freuen. Mit knappen sechs Zehntel Vorsprung gingen sie ins Finale und durften sich dort keine großen Fehler erlauben. Sie behielten die Nerven und präsentierten eine nahezu fehlerfreie Kombiübung, die ihnen in der Addition aller drei Übungen noch einmal Bronze in der Mehrkampfwertung bescherte. ron

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.05.2018