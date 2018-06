Anzeige

Rosengarten.Beim Sommerfest der Kindertagesstätte Rosengarten drehte sich alles um „Robin Hood“. Das Motto der diesjährigen Vorschulkinder lautete „Eine klasse Bande“. Passend dazu hatten die Kinder mit den Erzieherinnen ein kleines Programm für ihre Familien einstudiert.

Zuerst präsentierten die Kleinen ein Lied, das sie passend zum Thema gedichtet hatten. Darin ging es neben Robin Hood um den Sheriff, Prinz John und seine Geliebte Mary Ann. Auf das Lied „Zusammen“ von Clueso und den Fantastischen Vier hatten sich die acht Vorschulkinder eine Performance ausgedacht. Passend dazu hielt jedes Kind einen Zettel mit einem Buchstaben in der Hand, die am Ende das Wort „Zusammen“ ergaben. Im Robin-Hood- und Mary-Ann-Kostüm trugen die Mädchen und die Jungs selbst geschriebene Gedichte vor, die von den beiden Figuren handelten. Besonders emotional wurde es am Ende des Programms, als die Kinder gemeinsam „Wunder geschehen“ von Nena sangen.

„Der Schwerpunkt der Aufführung lag auf dem Erlernen der sozialen Kompetenz“, erklärte Kita-Leiterin Christina Börner. „Dazu zählt, dass keiner ausgegrenzt oder alleingelassen wird“, ergänzte sie. Doch auch das gegenseitige Helfen, mutig zu sein und der Schutz der Natur seien bei den Kindern wichtige Themen gewesen. Conny Zhang vom Elternbeirat bedankte sich im Namen der Familien für die schöne Zeit. av