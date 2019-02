Lampertheim.Der Kreis der Befürworter einer Kulturstätte auf dem künftigen Biedensand-Campus wird größer. Landrat Christian Engelhardt hat in dieser Woche die Bereitschaft bekundet, ein solches Projekt in die Campus-Planungen einzubeziehen, würde dies von Lampertheim gewünscht werden (SHM vom 7. Februar).

Wie berichtet, sind im Zuge des Stadtumbaus Untersuchungen für eine Belebung der Innenstadt im Gange. Diese berücksichtigen auch die Frage einer Kulturstätte im Viertel zwischen Domgasse und Emilienstraße. Doch inzwischen hat Bürgermeister Gottfried Störmer Sympathien für ein Kooperationsmodell von Stadt und Kreis auf dem künftigen Bildungs-Campus bekundet. Ihm ist neben Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher auch der Vorsitzende des Musikschulvereins, Nikolaus Selzer gefolgt.

Auch Bürgerstiftung aktiv

Nun meldet sich auch Karl-Wilhelm Klingler zu Wort, der mit Nikolaus Selzer Mitglied eines internistischen Praxisteams ist. Klingler äußert sich als kulturinteressierter Bürger dieser Stadt, der zudem vielfältigen Kontakt zu Vereinen unterhält und in der Bürgerstiftung aktiv ist. Dort sei 2016 eine Initiative für das Projekt Kulturstätte beziehungsweise „Kulturraum“ ins Leben gerufen worden. Die Aktivitäten seien dann in der lokalen Partnerschaft des Projekts Stadtumbau aufgegangen.

Inzwischen zeichne sich jedoch ab, so Klingler im Gespräch mit dieser Zeitung, dass die Realisierung einer Kulturstätte in der Innenstadt vor einem längeren Entscheidungsprozess stehe. Gleichzeitig biete sich nun „die einmalige Chance zur Umsetzung eines Kulturraums in Form der Neugestaltung der Schulwelt am Biedensand“. Ein solcher Campus brauche eine Veranstaltungsstätte für Schulkonzerte, schulische und gesellschaftliche Veranstaltungen wie Abiturfeiern.

Komplette Infrastruktur

Diesen schulischen mit dem städtischen Bedarf zu kombinieren, liegt aus Sicht Karl Wilhelm Klinglers nahe. Hierdurch biete sich eine „einmalige Chance“. Auch ein Veranstaltungsraum auf dem Schulcampus benötige Parkplätze und Anfahrtswege, verweist der Mediziner auf weitere mögliche Synergieeffekte zwischen Schulträger und Stadt. Vor diesem Hintergrund betrachtet es Klingler als unsinnig, mit einer zweiten Kulturstätte im Stadtzentrum zu liebäugeln, wenn auf dem Schulgelände eine komplette Infrastruktur geschaffen werde.

Klingler spricht auch eher von Kulturraum als von Kulturstätte. Damit soll deutlich werden, dass die Einrichtung etwa auch von Vereinen genutzt werden könne, die nicht im engeren Sinne Kultur trieben.

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019