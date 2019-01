Einsatz der Sänger belohnt

Hofheim.Ein durchweg positives Resümee über den Verlauf des zurückliegenden Jahres hat der alte und neue Erste Vorsitzende Gerd Bauer bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Sängerquartett-Liederkranz im Vereinslokal „Zur Krone“ gezogen. Der Vorsitzende hatte auch allen Grund, zufrieden in die Runde zu blicken. Das Konzert im Bürgerhaus, für das sich das Quartett mit namhaften Soilisten und einer Pianistin verstärkt hatte, war ausverkauft. „Die vielen Proben und Sondersingstunden, die uns einiges abverlangt hatten, haben sich gelohnt“, so das Lob an seine Mitsänger und den Dirigenten Manfred Boxheimer.

Ein dickes Lob des Vorsitzenden gab es auch für Notenwart Rainer Dörr sowie die Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit. Drei Chormitglieder verstarben im Berichtsjahr 2018, mit Rosemarie Mader, Rolf Philippi und Herbert Wedel traten dem Chor drei neue Mitglieder bei. Neben dem Konzert ragten aus dem Jahresbericht die sechs Altpapiersammlungen heraus, weiterhin das traditionelle Grillfest, der Viertagesausflug nach Waidring in Tirol sowie die Weihnachtsfeier mit Jubilarenehrung. Kassenprüfer Ivo Vrljicak und Yan Gürel bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung.

Vorstand weitgehend bestätigt

Zufrieden äußerte sich auch Dirigent Boxheimer über die Leistungen des Chors und den Singstundenbesuch. Er dankte allen Aktiven für die Mehrleistungen im Zusammenhang mit dem Konzert Mitte September. Rainer Dörr verlas eine Aufstellung über den Singstundenbesuch. Spitzenreiter war Klaus Meck, der als Belohnung ein Weinpräsent überreicht bekam.

Die Vorstandsneuwahlen bestätigten weitgehend die seitherigen Amtsinhaber. Erster Vorsitzender bleibt Gerd Bauer, dessen Stellvertreter ist Wolfgang Feil. Die Kasse wird von Josef Hebling geführt, Schriftführer ist Klaus Meck. Den Kreis der Beisitzer bilden Karl Hilsheimer (Presse und IT), Rainer Dörr (Notenwart), Reginald Lösch (Veransgtaltungen/Organisation), Erich Alfter (Geburtstage/Musik) und Kurt Kersten (Mitgliederwesen). Kraft Amtes zählen der Ehrenvorsitzende hans Scherer und Ehrenbeisitzer Günther Eppler zum Vorstand.

Eine Altpapiersammlung hat das Quartett in diesem Jahr bereits durchgeführt, fünf weitere sind an den Samstagen 30. März, 25. Mai, 27. Juli, 28. September und 30. November terminiert. Am Dienstag, 14. Mai, beteiligt sich der Chor an einem Freundschaftssingen in Bürstadt, das Grillfest wird am Freitag, 12. Juli, an der Grillhütte gefeiert. Fest eingeplant haben die Sänger ihre Mitwirkung beim Pfarrfamilienfest am Sonntag, 25. August. Der Familientag wird am Freitag, 25. Oktober, gefeiert. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.01.2019