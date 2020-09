Einsatz zum Wohl der Kranken

Lampertheim.Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln haben den Alltag stark verändert. Auch die Übergabe einer Urkunde muss nun unter Einhaltung des Infektionsschutzes in anderem Rahmen als ursprünglich geplant stattfinden. So auch im St. Marienkrankenhaus in Lampertheim, wo vor Kurzem die Erste Kreisbeigeordnete und zuständige Gesundheitsdezernentin Diana Stolz der neuen stellvertretenden Patientenfürsprecherin Sylvia Meyer vor dem Haupteingang ihre Bestellungsurkunde überreichte.

„Besondere Herausforderung“

„Auch wenn die Übergabe coronabedingt anders ist, als ursprünglich geplant, ist dieser Anlass nicht weniger wichtig – im Gegenteil! Ihre Arbeit ist eine besondere Herausforderung und braucht besonderes Fingerspitzengefühl, ein offenes Ohr sowie viel Verständnis. Mit Ihrem Einsatz und Ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft“, dankte Stolz der neuen stellvertretenden Patientenfürsprecherin.

Ihr bisheriger Lebenslauf zeuge bereits von großem gesellschaftlichen Engagement. So war Meyer beispielsweise Erzieherin in einem SOS-Kinderdorf und in einer Kindertagesstätte und hat sich darüber hinaus nahezu 30 Jahre lang der Betreuung und Pflege einer Person mit Behinderung gewidmet.

Meyer teilt sich die Aufgabe der Patientenfürsprecherin mit Bärbel Kronauer, die seit Ende 2018 im St. Marienkrankenhaus tätig ist. Kronauer betonte das harmonische Miteinander der beiden im Team und gab einige Beispiele aus ihrem Alltag in dem Ehrenamt. Oft seien Missverständnisse oder Kommunikationsschwierigkeiten der Grund für Verstimmungen in der Klinik, die meist schnell und einfach gelöst werden könnten. Dabei sei die Dankbarkeit der oft älteren Patienten sehr erfüllend und ein schöner Lohn für ihr Engagement.

„Wer in einem Krankenhaus liegt, erlebt dies oft als sensible Zeit. Anders als im Alltag kann es schwerfallen, die eigenen Rechte zu vertreten. Für solche Situationen gibt es Patientenfürsprecher in unseren Krankenhäusern“, erklärte Stolz. Sie seien eine Anlaufstelle für Fragen, Wünsche und Beschwerden von Krankenhauspatienten und in einem komplexen und hoch technisierten Krankenhausalltag oftmals als Vermittler gefragt. Sie sind nicht am Krankenhaus angestellt und somit unabhängig, weisungsfrei und neutral. Patienten können dieses Angebot kostenlos in Anspruch nehmen.

Bis zum Ende der Kreistags-Wahlperiode 2021 stehen Meyer und Kronauer Patienten im St. Marienkrankenhaus sowie deren Angehörigen zur Seite. red

