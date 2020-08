Einschulung mit Musik und Theater

Lampertheim.An der Schillerschule beginnt am Dienstag, 18. August, für alle Kinder der Vorklasse und der ersten Klassen ihre Schulzeit. Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr entfällt der Einschulungsgottesdienst. Stattdessen gibt es eine kleine Einschulungsfeier für jede Klasse versetzt auf dem Schulhof (Vorklasse: 8.30 Uhr, Klasse 1a: 9 Uhr, Klasse 1b: 9.30 Uhr, Klasse 1c: 10 Uhr). Dabei führen die Zweitklässler ein Spielstück auf, die Referendarin umrahmt die Veranstaltung musikalisch am Klavier. Jeder Schulanfänger darf von zwei Erwachsenen zur Einschulung begleitet werden. Geschwisterkinder, die noch nicht schulpflichtig sind, sind ebenso eingeladen. Im Anschluss an die Begrüßung haben die Kinder zwei Unterrichtsstunden. Währenddessen gibt es in diesem Jahr für die Eltern keine Bewirtung und gemeinsames Beisammensein auf dem Schulhof. off

