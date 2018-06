Anzeige

Für zehn Euro im Monat werden die Grundschüler in Kleingruppen von vier Lehrerin der Musikschule unterrichtet. „Nur sehr wenige Kinder finden später den Weg in die Musikschule, die Gebühren schrecken doch noch ab“, so Sum, „es geht um den ideellen Wert. Darum, Kinder, die sonst nie die Chance dazu gehabt hätten, mit Musik und Instrumenten in Kontakt zu bringen. Ihnen einen Einstieg und positive Erinnerungen zu ermöglichen“. Ausgewählt wurden hierfür Schüler aus bildungsfernen Familien oder sozial auffällige Grundschüler. Wer beispielsweise eine musikalische Früherziehung genoss, konnte nicht teilnehmen.

Gemeinsamer Unterricht

Den positiven Effekt kann Goetheschulleiterin Margarete Veltman bestätigen. „Sowohl unsere Kinder als auch unser Kollegium ist begeistert von der Aktion“, unterstreicht sie. Der Mehrwert für die Schulen selbst liege im gemeinsamen Unterricht. „Inhalte werden abgesprochen, jeder kann von der Ausbildung und den Lehrmethoden des jeweils anderen profitieren“, sagte Sum. Für Veltman ist es eine Bereicherung ihres Musikangebots mit dem Fernziel, wieder ein kleines Ensemble an der Grundschule aufzubauen.

Dazu bedürfe es aber einer dauerhaften Förderung. Die Stadt Lampertheim fördert das laufende Projekt für zwei Jahre, die Bürgerstiftung finanziert den zweijährigen Unterricht für die neue erste Klasse im Sommer. Für alle weiteren ersten Klassen danach suchen die zwei Schulen noch Sponsoren. ksm

