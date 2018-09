Eintauchen in die Welt der Chemie

Lampertheim.Die Welt der Chemie entdecken, hieß es am Tag der offenen Tür am BASF-Standort Lampertheim. Der Infodesk am Eingang war erste Anlaufstelle für die Besucher und Startpunkt für Rundgänge durch ausgewählte Anlagen. Und wer sich für den ganzen Standort interessierte, unternahm gleich eine Werksrundfahrt im Reisebus.

Der Konzern sei für Offenheit und Transparenz, erklärte der Standortleiter Dr. Helmut Prestel. Am Kennenlerntag stelle sich die BASF der Öffentlichkeit vor und Interessierte könnten erleben, welche Produkte entwickelt und hergestellt würden. Außerdem diene der Tag der Nachwuchswerbung.

Die BASF-Mitarbeiter in orangefarbenen T-Shirts erklärten den Gästen ihren Fachbereich am Standort Lampertheim. Einen knielangen weißen Kittel angezogen und eine Schutzbrille aufgesetzt, schon waren die Besucher für die Führung durchs Analyselabor gerüstet. Auch in der Zentralwerkstatt schauten sich etliche der Gäste um. Werkstattleiter Richard Lend erklärte dort moderne Reparaturtechniken, die eine schnelle Problemlösung brächten.

Im Garten hinter der Kantine waren eine Vielzahl von Infoständen aufgebaut worden. Torsten Krause, Verantwortlicher der Lichtschutzmittelanlage, erläuterte die Wirkung von Additiven, die als Zusatzstoffe Kunststoffen beigemischt werden. Die Additive kämen zum Einsatz, um die Eigenschaften des Kunststoffs auf Beanspruchung und jeweilige Nutzung einzustellen. Im Automobilbau etwa komme der Lichtstabilisator „Tinuvin“ für langlebige Kunststoffe zur Anwendung.

Im Berufsausbildungsbereich standen Personalleiterin Claudia Steiger, Ausbildungsleiterin Irmgard Schieck, aber auch Azubis Rede und Antwort. Der 14-jährige Marc Jacobi interessierte sich für den Beruf des Chemikanten und wollte wissen, wann er sich bewerben solle.

Löschfahrzeug begeistert Kinder

Im Experimentierlabor Kid’s Lab tauchten derweil Kinder in die Welt der Chemie ein. Dort waren auch die Freunde Luca und Lars anzutreffen. Jochen Müller war mit den Zwölfjährigen aus Langen gekommen. Die Jungs wollten in den Beruf des Chemikers hineinschnuppern.

Zur Feier des Tages bot die BASF-Gastronomie Leckeres, die Jugendfeuerwehr Lampertheim-Mitte schenkte Kaffee aus. Auch die Werksfeuerwehr war aktiv und das Universallöschfahrzeug für Industrie wurde zum Anziehungspunkt für viele Kinder. Ralf Klotzbach, Leiter der Werksfeuerwehr, freute sich unterdessen, dass das ehemalige BASF-Feuerwehrauto, das jetzt in Lampertheim als Langeweile Löschmobil fungiert, zu Besuch war. Jugendfördererin Susanne Camus hatte das Fahrzeug mit jeder Menge Spielgeräten an Bord in die Chemiestraße gelenkt . roi

