Einzelhändler: Bisher werden kaum Hamsterkäufe getätigt

Lampertheim.Als die Stadt Mannheim bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Schwelle von 50 überschritt und somit zum Corona-Risikogebiet wurde, dauerte es nicht lange, bis Andreas Jochum die Auswirkungen dieser Entwicklung zu spüren bekam. „Seitdem wird wieder mehr Klopapier gekauft“, sagt der Betreiber des Edeka-Marktes in Lampertheim. Nun gilt wieder eine Beschränkung von einer Packung pro einkaufender Person – eine Maßnahme, die der Einzelhändler schon im März hatte treffen müssen.

„Damals war die Nachfrage so hoch, dass es plötzlich leere Lager gab“, erinnert sich Jochum. Noch beschränken sich die Hamsterkäufe in seinem Supermarkt auf Toilettenpapier, im Frühling horteten die Leute zudem noch Fertiggerichte und Mehl. Vor rund einer Woche hatten Bilder von leer gefegten Regalen die Runde in den elektronischen Netzwerken gemacht. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte daraufhin die Verbraucher gebeten, trotz steigender Corona-Zahlen keine größeren Mengen einzukaufen als sonst. In Lampertheim scheinen sich die Menschen den Appell der Ministerin weitgehend zu Herzen zu nehmen.

Kunden teilweise einsichtig

„Stehen die Leute vor einem Regal, in dem sich keine Ware mehr befindet, geraten sie schnell in Panik“, weiß Jochum, der diesbezüglich jeden Tag Gespräche mit seinen Kunden führt. Zwar reagieren dann viele einsichtig, aber nicht jeder hat Verständnis für die Rationierungsmaßnahme. Noch bekommt Jochum auch alle Waren, die er benötigt. „Ich hab 20 Paletten Klopapier bestellt, die wurden auch geliefert“, berichtet er am Telefon.

Der Einzelhändler appelliert an die Lampertheimer, in Maßen einzukaufen: „Sonst kommt die Industrie bei der Produktion nicht mehr nach und die Supermarktregale bleiben wieder leer.“

In der „Bücherkiste“ sind die Regale ordentlich gefüllt und die gestapelte Ware liegt akkurat aufeinander. Weder vor noch in dem Laden tummeln sich Menschenmassen. „Hamsterkäufe hab ich hier nicht“, sagt Stefanie Sartor. Nach dem Lockdown hätten Inhaberin Sofia Düring und sie aber gespürt, dass die Leute bei ihrem Einkauf lieber mehr Lesestoff mitnehmen würden, um nicht bald wieder kommen zu müssen.

Auch das Weihnachtsgeschäft hat in dem kleinen Geschäft in der Fußgängerzone schon begonnen. „Das ist in diesem Jahr sehr entzerrt. Viele Kunden wollen nicht erst im Dezember, wenn die Innenstädte voller Menschen sind, ihre Besorgungen erledigen“, so Sartor, die seit einigen Monaten ein verändertes Kaufverhalten beobachtet.

Das planlose Stöbern in den Regalen ist seltener geworden, telefonische Bestellungen haben dafür zugenommen. „Die Leute sind vorsichtiger geworden und betreten das Geschäft erst, nachdem sie sich vergewissert haben, dass es nicht zu voll ist“, erzählt Sartor.

Arzneimittel, Körperpflegeprodukte und Lebensmittel gehören zum Sortiment von Ute Henkelmann. Die gelernte Drogistin führt das gleichnamige Reformhaus in der Ortsmitte. Kunden, die übermäßig auf Vorrat einkaufen würden, hat sie in den letzten Tagen nicht erlebt.

Im Frühjahr sei das zum Teil aber anders gewesen. „Da gab es Leute, die 15 Päckchen Hefe auf einmal haben wollten. Bekommen haben sie dann nur fünf“, berichtet Henkelmann und betont, dass sich ihre Kundschaft in der gegenwärtigen Situation sehr bewusst verhalte. „Die kaufen nicht so viel ein, denn am Ende verrotten die Sachen nur im Keller. Dafür sind die Produkte zu schade.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.10.2020