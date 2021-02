Eiserne Himbeere für Nachhaltigkeit

Zu den Berichten über den geplanten Bau einer Photovoltaikanlage im Lampertheimer Bruch durch das Unternehmen Energieried.

Bürgermeister Gottfried Störmer spricht mit Blick auf dieses Projekt von Nachhaltigkeit. Doch „Nachhaltigkeit ist, wenn man der nächsten Generation auch was übrig lässt. So hinterlassen wir der nächsten Generation erst einmal einen riesigen Haufen Schulden. Rohstoffe, die für eine Photovoltaikanlage benötigt werden – wie Phosphate und Seltene Erden –, haben wir auch schon ziemlich aufgebraucht. Unsere Atmosphäre haben wir soweit kontaminiert, dass unsere Kinder und Enkel nur noch klimaneutrale Energien nutzen dürfen, was zwar gut, aber sehr teuer ist.

Und was machen wir mit unseren Böden? Wir wandeln sie um in Bauland, wir stellen große Logistikhallen darauf, Einkaufscenter mit großen Parkplätzen, und wir erdreisten uns, Ackerflächen, die für die Ernährung dringend gebraucht werden, mit Photovoltaik vollzupflastern.

Gegen Photovoltaik ist erst einmal nichts einzuwenden. Aber sie gehört auf die Dächer. Fast alle Bauern haben das vorgemacht. In Bürstadt hat man vergessen, den Betreibern von über sechs Hektar großen Logistikhallen die Auflage zu machen, die Hallen mit Photovoltaik zu versehen. Bevor Ackergelände verbraucht wird, müssen alle vorhandenen Dächer mit Photovoltaik belegt sein. Und die Parkplätze gehören entweder unter die Einkaufszentren. Andernfalls müsste über den Parkplätzen Photovoltaik installiert werden. Das wäre eine sinnvolle Doppelnutzung.

Zurück zum geplanten Projekt von Energieried: Zunächst wollte man uns Landwirten im Bruch weismachen, dass Photovoltaik und Landwirtschaft kein Widerspruch seien. Die Anlagen müssten dann nur so gebaut werden, dass die Bauern darunter wirtschaften können. Niemand glaubte uns, dass eine rentable Erzeugung gesunder Nahrungsmittel so nicht möglich ist. Nicht umsonst stehen beide Solaranlagen im Rosengarten und Boxheimerhof seit Jahren über nacktem Boden. Auch hier war eine Doppelnutzung gefordert und hoch gelobt worden. Jetzt müssen wir erfahren, dass die Hochbauweise unrentabel sei und man daher auf die landwirtschaftliche Nutzung verzichte. Man suche daher einen Schäfer.

Alternativstandorte kommen nicht infrage, weil dann das Projekt aus der Bezuschussung durch das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) fällt und daher unrentabel wird. Wegen dieser marginalen Subvention sind Energieried und auch unser Bürgermeister bereit, fünf Hektar landwirtschaftliche Fläche zu verbrauchen.

Lampertheim hat glücklicherweise noch einige gut funktionierende landwirtschaftliche Betriebe mit jungen Familien am Ruder. Aber wie sollen diese den Handel bedienen, wenn immer mehr Fläche wegfällt? Wie sollen wir immer extensiver arbeiten, wenn uns die Wirkstoffe wegfallen und wir keine Flächen mehr haben, um die Ertragsverluste zu kompensieren? Hier wird das Wort „Nachhaltigkeit“ aus reinem, kurzfristigen Profitdenken in den Dreck getreten, genauso wie es als Wahlkampffloskel missbraucht wird. Der Regionalbauernverband Starkenburg verleiht Bürgermeister Gottfried Störmer die Eiserne Himbeere für Nachhaltigkeit!

