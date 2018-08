Anzeige

Hofheim.Hoch her ging es am Sonntag beim Reitverein in Hofheim, der zu seinem traditionellen Koppelfest eingeladen hatte. Neben der leckeren Reiterküche mit Schnitzelvariationen, Currywurst und Hamburgern wurde den Besuchern auch ein unterhaltsames Programm geboten.

Die kleinen Gäste hatten Spaß beim Ponyführen, für viele der Mädchen und Jungen war es der erste Kontakt mit den Vierbeinern. Auch das Kinderschminken erfreute sich großer Beliebtheit.

Den Auftakt des lockeren Programms auf der Koppel machte die von Bettina Merz-Eberts betreute Wiesen-Reitgruppe, die eine Kostprobe ihres Könnens gab und sich äußerst geschickt im Umgang mit den Pferden zeigte.