Elektro-Festival mit Strandatmosphäre

LAMPERTHEIM.Die Bühnen sind aufgebaut, die Boxen vibrieren schon und die Getränke stehen kalt – am Samstag tanzen zwischen 11 und 23 Uhr die Bässe am Lampertheimer Badesee wieder. Für die achte Auflage des Elektro-Festivals mit Strandatmosphäre ist mit 18 Acts auf drei Hauptbühnen, zwölf Stunden elektronischen Beats und einem neuen Chillout-Floor alles angerichtet.

Ein buntes Line-Up mit Szenengrößen wie Neelix, Felix Kröcher oder Nastia soll das Partyvolk von elf Uhr an aufmischen. Die Veranstalter erwarten etwa 6000 Besucher zum „Tanz der Bässe“ (TDB). Und wie soll das Wetter werden? „26 Grad, Sonne und leicht bewölkt“, beschreiben Philipp Butterfass und Eduardo Hurtado Perez ihr Traumszenario im Gespräch. Die zwei organisieren den Tanz der Bässe, haben sich im Laufe der Jahre ein kleines Team von zehn bis 20 Helfern aufgebaut.

„Hauptsache kein Regen“

Dass der Blick auf die Wetter-App dafür sorgt, dass der Vorverkauf mittlerweile erst wenige Tage vor dem Ereignis in die heiße Phase geht, wissen sie. Dem Wetterbericht zufolge könnten am Samstag Temperaturen von knapp über 30 Grad herrschen. „Hauptsache kein Regen“, sagt Perez. „Die Party steigt, egal welches Wetter“, kündigen sie an – ausgenommen schwere Unwetter.

Denn sie wissen: „Unsere TDB-Familie und die Elektrofans sind nicht zimperlich. Vom Regen lassen wir uns nicht abhalten, da wird weiter gefeiert.“ Schließlich kamen auch im vergangenen Jahr etwa 5000 Feierwütige – trotz des Regens. Denn der Tanz der Bässe hat inzwischen einen großen Namen. In den vergangenen Jahren haben Butterfass und Perez das Elektro-Festival zu einem der größten Open Airs in der Umgebung gemacht.

Noch gibt es Tickets online oder in einer Tankstelle in der Römerstraße zu kaufen. „Wir spenden wie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Tankstellen-Inhaber einen Teil des Ticketerlöses von dort“, verspricht Butterfass. Eine Sicherheitserlaubnis haben sie für maximal 8500 Besucher.

In diesem Jahr gibt es neben den drei „Main-Stages“ einen Chillout-Floor. Hier sind Liegen aufgebaut, es läuft Lounge-Musik, heißt es. Den Anfang machen am Samstag von elf Uhr an „Wishes & Dreams“. Die gebürtigen Wormser sind nicht zum ersten Mal Gast und wollen unter anderem mit ihren pumpenden Elektro-Sounds überzeugen.

Im Laufe des Tages treten auch der Holländer Reinier Zonneveld und der Brasilianer Wehbba sowie Joyhauser aus Belgien auf. Der Auftritt des „deutschen Superstars“ Henrik Twardzik aka „Neelix“ am Abend gilt als Höhepunkt, wie die Veranstalter sagen. Seine Musikclips sind im Internet beliebt. Den Abschluss des Abends gestalten die DJs Gayle San, Felix Kröcher und Nastia.

Etwa 70 Security-Kräfte sollen für einen sicheren Ablauf des Festivals sorgen. Daneben stehen Sanitäter bereit, auch Polizei und Ordnungsamt sind vertreten. 35 DLRG-Kräfte haben Badesee und Schwimmbad im Blick.

„Basstaler“ als Währung

Beim Bezahlsystem setzen die Veranstalter erneut auf ein bargeldloses Wertmarkensystem. Geld wird gegen „Basstaler“ getauscht, die bei Nichtbenutzung gegen Bargeld zurück getauscht werden können.

Perez appelliert an die Gäste, sich dafür nicht erst kurz vor Veranstaltungsende anzustellen. Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr beispielsweise auch der Verein „Azzurri“ Lampertheim, der Pizza anbietet. Neu dabei ist außerdem eine Kelterei, die mit ihrer Produktlinie „Bembel with care“. Wenn der Tanz der Bässe in Lampertheim beendet ist, fährt noch ein Shuttle-Bus zur After-Party in den Loft-Club nach Ludwigshafen.

Einlass zum Tanz der Bässe wird ab dem Alter von 16 Jahren gewährt. Eintrittskarten, einen genauen Zeitplan und alle wichtigen Informationen gibt es im Internet. Auch die Agip-Tankstelle in der Römerstraße verkauft Eintrittskarten. Das Ticket gewährt einmaligen Zutritt. Kleine Taschen, Turn- und Jutebeutel sind erlaubt, große Rucksäcke, Getränke und Essen verboten.

