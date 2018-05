Anzeige

Mittlerweile gehören fünf Enkel und drei Urenkel zur Familie. 1968 bot sich für Ehemann Helmut die Chance, in Mannheim beruflich neu anzufangen. Erst bei einem Discounter in Sandhofen, später bei einem Kaufhaus in der Stadtmitte war er für die Haustechnik verantwortlich. Dort beendete er auch seine Berufstätigkeit mit 63 Jahren.

In Blumberg spielte er im Musikverein und mit einer Band ging es auf Reisen. Auch beim Seniorentreff in der Cafeteria spielte er viele Jahre zum Tanztee auf. Ehefrau Liesel fand Arbeit bei einem Lampertheimer Chemieunternehmen. Vor zwölf Jahren wurde die Wohnung in der Carl-Lepper-Straße bezogen. Der Jubeltag wird mit der gesamten Familie gefeiert. sto

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.05.2018