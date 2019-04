Elektronisches Ostereierschießen

Hüttenfeld.Beim ersten Teil des 33. Ostereierschießens in Hüttenfeld hatten die Sportschützen der Sportgemeinde Hüttenfeld (SGH) einen großen Besucherandrang zu bewältigen.

Erstmals wurde bei dieser Veranstaltung komplett auf der neuen elektronischen Anlage geschossen, so dass die Gäste die Ergebnisse im Sportheim mitverfolgen konnten. Die Resonanz bezüglich des neuen Verfahrens war gemischt. Einige Stammgäste vermissten die Scheiben, die sie sonst immer durchlöchern und mitnehmen konnten. Doch insgesamt wurde die elektronische Anlage von den Besuchern gut angenommen.

Bei strahlendem Sonnenschein nutzen viele den Sonntagsspaziergang, um den Bedarf an bunten Ostereiern auf eine sportliche Art zu decken. Im Laufe des Tages kamen 75 Teilnehmer jeden Alters von nah und fern zum Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“. Neben Stammgästen waren diesmal auch wieder viele neue Gesichter dabei, die davor teils gar nicht wussten, dass es in Hüttenfeld einen Schießstand gibt.

An die erfolgreichen Schützinnen und Schützen wurden insgesamt 842 bunt lackierte Ostereier ausgegeben. Zudem hatten die Gäste auch diesmal die Möglichkeit, vier Eier gegen ein Überraschungsei zu tauschen. Dadurch wechselten zusätzlich zu den Ostereiern auch 94 Schokoladeneier den Besitzer und sorgten für viele strahlende Kinderaugen.

Nebenbei entdeckten manche Teilnehmer ihr Talent zum Schießen. Um zum Erfolg der Teilnehmer beizutragen, unterstützten die Sportschützen als Standaufsichten mit fachlicher Anleitung.

Die Teilnehmer unter zwölf Jahren, die aufgrund gesetzlicher Regelungen noch nicht mit dem Luftgewehr schießen dürfen, konnten mit einem SCATT-Trainingsgerät und mit einem Federdruckgewehr schießen, das eigens für solche Veranstaltungen angeschafft wurde. Betreut wurden die Kinder dabei von den Nachwuchsschützinnen Timea Schneider und Trinity Eckhardt, die die Kinder bei der Jagd nach den bunten Oster- und Überraschungseiern unterstützten.

Eine Besonderheit beim Hüttenfelder Ostereierschießen stellte wie immer die Färbung der Ostereier im Air-Brush-Verfahren in Regenbogenfarben dar. Für viele Gäste ist gerade diese Färbung auch alljährlich die Motivation, zum Ostereierschießen nach Hüttenfeld zu kommen. Neben dem Spaß am Schießsport stand für die Gäste das gemütliche Beisammensein im Vordergrund. Im Sportlerheim boten die Schützen Kaffee und Kuchen an, was gerne angenommen und mit einer kleinen Spende in die Vereinskasse honoriert wurde.

Für alle Interessierten gibt es weitere Chancen auf selbst geschossene Ostereier am Freitag, 12. April, von 19 bis 22 Uhr und am Sonntag, 14. April, von 11 bis 18 Uhr. gün

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.04.2019