Elke Höpfl verstorben

Lampertheim.Ihr Stuhl vor der Ambulanz im Eingangsbereich der Biedensand-Bäder wird unbesetzt bleiben. Elke Höpfl (Bild) ist am 1. Juni, im Alter von 66 Jahren unerwartet verstorben. Neben ihren Angehörigen trauert das Rote Kreuz (DRK) Lampertheim um sein engagiertes Mitglied. In über 50-jähriger aktiver Mitarbeit hat Elke Höpfl in verschiedenen Gemeinschaften Verantwortung übernommen. Voriges Jahr wurde die Sanitätshelferin anlässlich ihres 50. Dienstjubiläums im Schwimmbad vom Bäder-Chef und Ersten Stadtrat Jens Klingler geehrt.

Elke Höpfel begann im Alter von 15 Jahren beim DRK. Sie übte zehn Jahre lang die Funktion als Bereitschaftsleiterin bei der Ortsvereinigung Lampertheim aus. Ihr erlernter Beruf war Arzthelferin; da sie Menschen gerne half, absolvierte sie die Sanitätsausbildung. Während der Zeit hat sie auch die Umzüge der Ortsvereinigung in Lampertheim miterlebt. Großen Einsatz legte sie als Ausbilderin des DRK für Erste-Hilfe-Maßnahmen an den Tag.

Für Mitmenschen im Einsatz

Besonders ans Herz gewachsen waren ihr die Senioren und die jungen Leute. Großen Spaß bereiteten ihr die Aufgaben als Übungsleiterin der Seniorengymnastik-Gruppe und als Leiterin des Jugendrotkreuzes. Auch bei verschiedenen Veranstaltungen war die Sanitätshelferin zur Stelle, um verletzte oder kranke Menschen zu versorgen. Die Wohlfahrts- und Sozialarbeit hat Höpfl mit beherztem Engagement geleistet. Wenn sie im Sommer ihren Schwimmbaddienst hatte, häkelte sie zum Beispiel kleine Wichtel für „ihre“ Senioren zur Weihnachtsfeier.

Mit Hingabe organisierte Höpfl jedes Jahr ein Programm beim DRK für die Ferienspielkinder, damit die Mädchen und Jungen schon ein wenig mit Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut wurden. Sieben Jahre lang war Höpfl auch Lesepatin in der Lampertheimer Stadtbücherei. Mit Hingabe hat sie Schüler im Lesen unterstützt. Auch am Freiwilligentag war es für sie selbstverständlich, mit anzupacken. Neben ihrem DRK-Engagement auf kommunaler Ebene war sie als Ausbilderin für den Kreisverband und als Schiedsrichterin und Instruktorin für Erste Hilfe und Sanitätsdienst für den Landesverband aktiv. roi (Bild: roi)

