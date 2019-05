Eltern feuern Kinder an

2 Fotos ansehen Henrik Jung (Bild unten) lief bei den Schülern allen davon. © Jkl

Lampertheim.Wie immer bedeutete der Startschuss des Bambini-Laufes um 16 Uhr zumindest den akustischen Gipfel des Tages.

Als sich zahllose Kinder auf die Strecke stürzten, war nicht klar, wer denn nun aufgeregter ist: die Eltern oder der Nachwuchs. Mamas und Papas feuerten an oder liefen gar mit. „Geht die Strecke nicht so schnell an, ihr habt noch 900 Meter vor euch“, warnte Moderator Jochen Heringhaus.

Als der Sieger nach einigen Minuten das Ziel erreichte, war der Applaus riesig. Bei den Schülern der Jahrgänge 2009 bis 2011 ging es noch einen Tick schneller zur Sache, bevor der Horchheimer Henrik Jung nach 1800 Metern in 7 Minuten und 59 Sekunden das Ziel erreichte. jkl

