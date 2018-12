„Elternarbeit ist enorm wichtig“

Frau Berneit, warum finden Schulabgänger und Ausbildungsbetriebe heute offenbar kaum noch zusammen?

Susanne Berneit: Die Zahl der Ausbildungsberufe steigt stetig und viele sind in verschiedene Fachrichtungen aufgefächert. Wir haben um die 350 anerkannte Ausbildungsberufe, davon kennen die meisten Schüler und auch Erwachsenen nur einen Bruchteil. Deswegen ist die Elternarbeit enorm wichtig. Denn die Eltern sind für die Jugendlichen heutzutage die wichtigsten Ratgeber. Leider ist ihr Kenntnisstand oft aber nicht aktuell. Deswegen ist es wichtig, ihnen zu zeigen, welche Möglichkeiten der Ausbildungsmarkt bietet und dass nicht alle Kinder studieren müssen. Es gibt viele gut bezahlte Berufe – nicht nur in den Großunternehmen – und Arbeiten kann auch Spaß machen. Es ist wichtig, dass sich Eltern kümmern, aber sie müssen gut und richtig informiert sein. Raushalten ist keine Lösung.

Sind die Jugendlichen desinteressiert, was ihren künftigen Beruf angeht?

Berneit: Viele wollen oder können sich einfach noch nicht entscheiden und die Eltern unterstützen dies nach Möglichkeit. Der Verbleib auf der Schule ist für alle bequem, weil man das System Schule ja gut kennt. Und die weiterführenden Schulen bieten auch ein großes Angebot. So wird die Entscheidung für einen Beruf um einige Jahre verschoben. Inzwischen sind viele Ausbildungsanfänger 19 Jahre alt. Auch bei den Haupt- und Realschülern geht etwa nur noch ein Drittel direkt nach dem regulären Ende der Schulzeit in die Lehre.

Welche Schwierigkeiten haben die Unternehmen?

Berneit: Gerade Unternehmen, deren Ausbildungsberufe wenig bekannt sind, haben Probleme Bewerber zu finden. Viele Jugendliche sind zudem nicht mobil genug oder nicht willig, für eine Lehre den Wohnort zu wechseln. Noch mehr Berufsorientierung wird daran aber nichts ändern. Firmen müssen für ihre Werbung die Medien wählen, die die jungen Leute nutzen: Youtube, Facebook. Es reicht nicht mehr, die offene Stelle in der Zeitung zu inserieren und bei der Agentur für Arbeit zu melden. Auch Klein- und Mittelständler müssen sich anders aufstellen und präsentieren. Bei Ausbildungsbörsen zum Beispiel ist es wichtig, auch mit haptischen Angeboten zu informieren. So können die jungen Menschen sinnlich erfahren, um was es in dem Beruf geht, mit welchem Material wie gearbeitet wird. Das ist oft anschaulicher und überzeugender. swa (Bild: Arbeitsagentur DA)

