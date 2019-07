Emil feiert Straßenfest

Lampertheim.Der letzter Öffnungstag des Hilfelands Emil („Einfach miteinander in Lampertheim“) vor der Sommerpause ist Samstag, 6. Juli. Ab 10. August, 10 Uhr, geht es in der Emilienstraße 3 weiter. Dann sind auch Spenden wieder willkommen. Außerdem ist für Samstag, 17. August, ab 12 Uhr ein kleines Straßenfest zum dreijährigen Bestehen von Emil geplant. Miteinander in Kontakt kommen, Grillen und Musik stehen auf dem Programm. Wie die Veranstalter mitteilen, wird dafür vorübergehend die Emilienstraße gesperrt. Wer mitfeiern möchte, kann gerne sein Grillgut mitbringen. Für Getränke ist gesorgt.

Bei Emil können samstags von 10 bis 12 Uhr Spenden für Geflüchtete abgegeben werden. Fahrräder, Helme, Haushaltsgegenstände und Schulsachen werden benötigt. Textilien sollten Unterstützer bei der AWO vorbeibringen. Die Spenden sollten persönlich abgegeben und nicht vor die Tür gestellt werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.07.2019