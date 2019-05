Emilia I. – Prinzessin der süßen Frucht

Lampertheim.Alles Erdbeere – oder was? Und ob. Erntefrische Früchte vom Feld des Anbauers Wolfgang Steeg, Erdbeerkuchen, Erdbeerbowle, Erdbeercreme, Erdbeeren aus Gips, Nibelungenblut mit Erdbeersaft und vieles mehr. Rosengarten hat die rote und süße Frucht kräftig gefeiert. Ihr zu Ehren wurde am Wochenende die sechste Erdbeerkerwe ausgetragen, eine Veranstaltung der Bürgerkammer um ihren Vorsitzenden Oliver Schmitt.

Die Mitglieder hatten ein vielseitiges Programm aufgestellt, der Höhepunkt aber war die Inthronisation der neuen Erdbeerprinzessin am Samstagmittag. Emilia Altenmüller wurde zur Emilia I. auf dem Balkon des Rosengärtners Uwe Brandt gekrönt. Das Dirndl und das Diadem, die Grundausstattung für die kleine Lieblichkeit, werde immer weitergegeben, erklärten die Organisatoren.

In diesem Jahr übernahm Emilia das Kleid von ihrer Vorgängerin Miriam. Ein „Herzlich willkommen“ schickte Oliver Schmitt in die Besucherrunde. Mancher habe wohl nicht gedacht, dass die Rosengärtner durchhalten und jedes Jahr in Folge dieses Fest feiern, sagte Schmitt. Er regte einen starken Applaus für die Mitstreiter an.

Zwei Tage lang feiern und noch dazu mit einem wunderbaren Programm, das sei schon bewundernswert, lobte Bürgermeister Gottfried Störmer. Er freue sich über die vielen Besucher, die schon zur Eröffnung gekommen waren. Und der Verwaltungschef dankte den Helfern für ihre Arbeit, die sie auf sich genommen hatten, um der Dorfgemeinschaft zu dienen.

Lampertheims Spargelkönigin Christin I. gab der Erdbeerprinzessin noch Tipps für die Regentschaft mit auf den Weg. Sie selbst habe in ihrer Amtszeit erfahren, dass Spargel wie auch Erdbeeren aus Lampertheim nicht wegzudenken seien.

Publikum ruft „Bravo“

Und Beides könne sogar als eine raffinierte Spargel-Erdbeer-Köstlichkeit auf die Teller kommen. Deshalb riet die Spargelkönigin den Besuchern: „Seien Sie neugierig, probieren Sie neue Sachen aus.“ Die scheidende Erdbeerprinzessin Miriam schwärmte ihrer Freundin Emilia noch vor, wie schön die Funktion einer Erdbeerprinzessin sei, und schon legte ihr Bürgermeister Störmer die prunkvolle Schärpe um und vollzog damit die Krönung. Zur Krönungszeremonie gehören Blumen traditionell dazu und die schwenkte dann Emilia I. voller Freude.

Anerkennende Pfiffe und „Bravo“-Rufe begleiteten die Inthronisation. Den Abschluss der Amtseinführung bildeten die Tanzvorführungen der Tanzmäuse und der Tanzsterne des Tanz- und Gymnastikvereins (TGV) Rosengarten unter der Leitung von Martina Schudok.

Ein Meisterwerk von einer Torte aus Buttercreme und Fondant schenkte Jutta Legier-Dritsos der achtjährigen Lieblichkeit. Dann flanierte Emilia I. gemeinsam mit ihrer Schwester Sophia und Miriam sowie der Bürgerkammermitstreiterin Ute Haas-Zanlonghi über die Schlemmermeile und verteilte Erdbeeren.

Im Häuschen des TGV lockten Desserts aus Vanillecreme mit Erdbeeren, und die Bürgerkammer bot eine Vielfalt an selbst gebackenen Kuchen an. „Wir haben auch zahlreiche Kuchenspenden erhalten“, freute sich Oliver Schmitt. Er fügte hinzu, dass die Bürgerkammer die Standgebühr für den Kindergarten übernommen habe. Die Erzieherinnen und Eltern boten Erdbeerbowle an, die passende Erfrischung.

Bei den kleinen Besuchern waren die Kreationen der Ballonkünstler Katrin und Bernd Kumpf, die Fahrten auf dem Karussell, das Ponyreiten des Stalls Rutenhof sowie das Basteln beliebt. Die rauschende Party am Abend war dann wieder den Älteren vorbehalten.

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019