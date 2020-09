Energieried darf bauen

Lampertheim.Energieried kann nach eigenen Angaben eine Photovoltaik-Freiflächenanlage bauen. Der Aufsichtsrat hat dem Unternehmen hierfür die Genehmigung erteilt. Vorbehaltlich der weiteren Schritte – Bauleitplanung, Pachtverträge, Ausschreibungen und Auftragsvergabe – kann die Anlage ab Sommer 2022 Strom produzieren. Die fünf Hektar große Projektfläche liegt auf einem 110 Meter breiten Korridor links und rechts der Bahnstrecke nach Mannheim. Die beiden Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt und werden von Energieried gepachtet.

Weitere Projekte geplant

Nach aktuellen Berechnungen kann die Anlage jährlich etwa fünf Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Dies entspricht einem Versorgungsgrad von 1600 Haushalten. Energieried will. die Photovoltaikanlage in eigener Regie errichten und betreiben. Mit im Boot sind die regionalen Versorgungsunternehmen Entega und GGEW. Dazu Energieried-Geschäftsführer Frank Kaus: „Das Projekt kann die Basis für eine dauerhafte Zusammenarbeit sein, um die Energiewende in unserer Region mit weiteren Projekten zu befördern.“

Die Investitionssumme für die geplante Anlage beläuft sich auf rund 3,1 Millionen Euro. Kunden können sich in Form einer Bürgerbeteiligung einbringen. Diese ist auf maximal 780 000 Euro ausgelegt und wird mit zwei Prozent auf zehn Jahre verzinst. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020