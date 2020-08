Lampertheim.Der städtische Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit lädt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule zu zwei Referaten ein. Am heutigen Dienstag, 1. September, 19 Uhr, referiert Daniel Bannasch von Metropolsolar Rhein-Neckar zum Thema „Die Energiewende auf dem Bierdeckel“. Anschließend steht eine moderierte Diskussion auf dem Programm. Thema: „Ideen für den Klimaschutz in Lampertheim gesucht.“

Am Donnerstag, 3. September, ebenfalls um 19 Uhr, referiert der Lampertheimer Energieberater Peter Hensel über das Thema „Energetisch sanieren mit Zuschuss“ und gibt Tipps für Fördergelder beim Sanieren im Privatbereich. Beide Veranstaltungen finden im Sitzungssaal des Alten Rathauses statt. Der Eintritt ist frei. Plätze in ausreichendem Abstand sind vorhanden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.09.2020