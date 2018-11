Engagement wird belohnt

Hofheim.Im Anschluss an die offizielle Eröffnung der Fastnachtskampagne 2018/2019 am Sonntag, 11. November, um 11.11 Uhr am Ausscheller-Denkmal in Hofheim, feiert der Hofheimer Carneval Verein im Foyer des Bürgerhauses ab 12.33 Uhr seine interne Kampagneneröffnung. Neben einer närrischen Begrüßung und einem kleinen fastnachtlichen Programm stehen Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder auf dem Programm. Dabei wird von mehreren Mitgliedern die einmal elfjährige und zweimal elfjährige Mitgliedschaft gewürdigt. Darüber hinaus verleiht der Verein auch seinen Ehrenorden „Der närrische Till“, den es seit 2011 gibt. Der Orden wird in Anerkennung der Verdienste und der Traditionspflege um die Hofheimer Fastnacht und den HCV verliehen und stellt somit die höchste Auszeichnung des HCV dar. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.11.2018