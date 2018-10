Engagieren ohne Beiträge

Lampertheim.Die ehrenamtliche Initiative Athletes for Charity hat eine Stiftung gegründet, um erkrankte beziehungsweise benachteiligte Kinder und deren Familien zu unterstützen. Athletes for Charity ist in Lampertheim durch sportliche Aktivitäten mit wohltätigen Zwecken bekannt. Wie Stifter Marco Steffan im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte, ermögliche die Stiftung ein finanzielles Engagement auf Wohltätigkeitsbasis, das im Unterschied zu einem Verein ohne Beiträge auskomme. Die Stiftung sei ferner dem Andenken des 2016 verstorbenen Sportlers Alexander Breithaupt gewidmet, der am Aufbau der Initiative beteiligt gewesen sei.

Kapital- und Spendenkonto

Die Stiftung verfügt laut Marco Steffan über ein Kapital- und ein Spendenkonto. Während das Spendenkonto einer zeitnahmen Mittelverwertung diene, könnten Interessenten auf dem Kapitalkonto zustiften. Die erwirtschaften Zinsen könnten für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Die Stiftung sei seit dem 24. September vom Finanzamt als gemeinnützig und mildtätig anerkannt.

Kopf der Stiftung ist ein Stiftungsrat um Treuhänder Adrian Zeth, der als Anwalt in Heppenheim tätig ist. Steffans Ziel ist es nach eigenen Angaben, die Treuhandstiftung in absehbarer Zeit in eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts zu überführen. urs

