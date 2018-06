Anzeige

Neuschloss.Die Nachricht vom Tod Traudel Neudeckers ist in Neuschloß mit großer Trauer zur Kenntnis genommen worden. Traudel Neudecker ist im Alter von 67 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Die Vorsitzende der Bürgerkammer, Carola Biehal, ordnete zu Beginn der Sitzung am Donnerstagabend eine Gedenkminute an. Sie würdigte die Verstorbene als „engagierte Bürgerin“.

„Sie hinterlässt Spuren bei vielen Menschen“, meinte der frühere Ortsvorsteher Gottlieb Ohl im Gespräch mit dem „SHM“. Er verbarg seine persönliche Betroffenheit nicht. Beide Familien habe eine enge Freundschaft verbunden. Laut Ohl saß Traudel Neudecker für die FDP 14 Jahre im Ortsbeirat. Sie habe sich als konsensfreudig gezeigt und es verstanden, in Kontroversen zu vermitteln.

Unter anderem habe sich Traudel Neudecker auch in der Flüchtlingshilfe eingesetzt: „Dort, wo Not war, hat sie sich engagiert“, so Ohl gestern. Traudel Neudecker hinterlässt einen Mann, eine Tochter und zwei Enkelkinder. urs