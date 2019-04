Engagierte Vorstandskandidaten machen sich für Vogelpark stark

Lampertheim.Die Weißstörche schauen von weit oben neugierig auf das rege Treiben im AZ Vogelpark. Noch vor kurzem war es im Park recht still, aber seit einigen Tagen tut sich was: Stephan Germann, Sandra Gogolok, Björn Hedderich und Sarah Germann wollen dafür sorgen, dass das beliebte Ausflugsziel in den Böllenruthen seine Tore wieder öffnen kann.

Seit Jahren mangelt es dem Verein an Mitgliedern und Nachwuchs. Die Misere begann damit, dass auf der Jahreshauptversammlung im März kein neuer Vereinsvorstand gefunden werden konnte. Außerdem fehlen die Betriebserlaubnis und sachkundige Tierpfleger. Die ehemaligen Vorstandsmitglieder legten ihre Posten aus gesundheitlichen Gründen nieder. Der alte Vorstand ist aber derzeit noch kommissarisch im Amt. Gerhard Hartl war 20 Jahre lang Vorsitzender, seine Ehefrau Gerlinde ebenso lang Vorstandsmitglied. Für das Hofheimer Ehepaar war der Stillstand im Vogelpark deprimierend. Umso größer ist nun die Freude, dass sich eine engagierte Gruppe gefunden hat, die jetzt die Arbeit wieder aufnehmen will.

Neuwahlen am 19. Mai

Die Neuen sind vom Frühlingswetter beflügelt und schwingen schon eifrig die Putzlappen. Sie säubern die Tische und Sitzbänke auf der Terrasse vor dem Vereinsheim. Die zehnköpfige Helferschar hat sich viel vorgenommen. Mehr noch: Sie haben sich schon geeinigt, wer welchen Posten übernehmen wird. Denn die Frauen und Männer wollen einen neuen Vorstand aufstellen.

Somit wird es am 19. Mai eine erweiterte Mitgliederversammlung mit Neuwahlen geben. Es kandidieren: Stephan Germann als Erster Vorsitzender, Sandra Gogolok als Zweite Vorsitzende, Björn Hedderich als Schriftführer und Sarah Germann als Kassenwart. Natürlich müssen sie durch eine Wahl erst legitimiert werden. Erst dann wollen sie auch ihre konkreten Pläne vorlegen.

Momentan sind nur noch wenige Tiere im Park. „Frühestens im November kann ein Vereinsmitglied ein Seminar besuchen, um den erforderlichen und anerkannten Sachkundenachweis nach dem Tierschutzgesetz zu erreichen“, erklärt Stephan Germann. Im Seminar erhalte man praktische Grundlagen für den Umgang, die Haltung und Fütterung der verschiedenen Tiere. Da für jede Tierart ein Sachkundenachweis erforderlich ist, halten die Neuen es für besser, im nächsten Jahr mit wenig Tieren zu beginnen.

Sie hatten bereits zwei Termine bei Bürgermeister Gottfried Störmer. Er habe sich für die Weiterführung des Parks starkgemacht. „Aber bestehende Gesetze müssen eingehalten werden“, erklärt Germann.

Die Vorstandskandidaten laden Interessierte ein, am Mittwochstammtisch, 17.30 Uhr, im Vogelpark teilzunehmen. „Wir suchen noch Helfer“, betont Sandra Gogolok.

