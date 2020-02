Enge Straßen, mehr Autos

Hofheim.Vier Anfragen haben die Hofheimer Christdemokraten bislang für die am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus stattfindende Ortsbeiratssitzung eingebracht. Im Rahmen einer Verkehrsschau bittet die CDU um Überprüfung der Park- und Verkehrssituation des Quartiers von der Beinstraße bis zur Steffanstraße. Die engen Seitenstraßen und die steigende Anzahl an Fahrzeugen sieht die CDU als eine echte Herausforderung an und will geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation diskutieren.

Vor dem Hintergrund des Wohnraumbedarfs für alle Generationen sowie für ein vernünftiges Verhältnis zwischen Neubaugebieten und der Entwicklung bestehender innerörtlicher Flächen hinterfragt die CDU Entwicklungsmöglichkeiten für das Gelände auf der Westseite des Bahnhofs entlang der Karlsbaderstraße. In einer weiteren Anfrage wird um Überprüfung einer veränderten Streckenführung der Buslinie 601 gebeten, die von Hofheim über Rosengarten nach Lampertheim und wieder zurück führt. Da es im Nadelöhr Rosengarten immer wieder zu Verzögerungen komme, wird eine Anpassung über den Bürstädter Kreisverkehr vorgeschlagen.

Ferner geht es um einen Sachstandsbericht zur Spielplatzleitplanung in Hofheim, da der Versorgungsgrad bei Spielplätzen in Hofheim gemäß zurückliegender Orientierungswerte eine nicht unerhebliche Unterdeckung aufweist. Rund 1800 Quadratmetern an Spielplatzfläche fehlen demnach. fh

