Enger Kontakt zum Publikum

Lampertheim.Welches sind die Voraussetzungen für das Gelingen eines Sommerfestes am Abend? Reger Zuspruch von Besuchern und natürlich ein Wetter, das auch das Sitzen im Freien ermöglicht. Beide Bedingungen waren beim Sommerfest des Geflügelzuchtvereins Phönix in der Gaußstraße erfüllt.

Schon zu Beginn waren sowohl das Außengelände als auch das Ver- einsheim dicht mit Besuchern be- setzt. Im Vereinsheim hatte die Band „autark“ ihre Instrumente aufgebaut, der Grill stand voll unter Dampf, und an der Getränkebar stauten sich durstige Gäste.

Bevor die Band in der Besetzung Bernd „Schepper“ Schäfer (Gesang und Gitarre), Chris Salis (Gitarre), Michael Fenzel (Schlagzeug) und „Kalle“ Thomas (Gitarre) zur Tat schritt, hatte Jessina Bollinger einen Gastauftritt. Singen ist ihr Hobby, berichtete ihr Vater, und so ist sie in der Region unterwegs und besucht kleinere wie größere Veranstaltungen. Mit ihrer rauchigen Stimme bereitete sie den Auftritt der Band musikalisch vor.

Die vier Musiker steigerten die Stimmung mit Titeln aus Rock- und Popmusik, zumal „Schepper“ in gewohnter Manier den engen Kontakt zum Publikum suchte. Dem Publikum gefiel es offensichtlich, ein paar mutige Frauen hielt es nicht auf den Plätzen und sie tanzten zu den rockigen Rhythmen.

Bis in die Nacht unterhielten die Musiker die Festgäste, dann war Ruhe von Amtswegen angesagt. Wer das Gespräch in geselliger Runde suchte, platzierte sich auf den Bänken unter dem Vordach und lauschte aus der Entfernung der Mu- sik. Natürlich gehörte nicht nur Musik zum Fest, sondern auch Stärkung für Leib und Seele. Am Grill konnte man wählen zwischen Steaks und diversen Bratwürsten und auch an Getränken war kein Mangel. Vorsitzender Bernd Kirchenschläger zeigte sich im Gespräch hoch zufrieden mit dem Verlauf des Festes. „Wir richten das Sommerfest seit vielen Jahren aus, und der Erfolg gibt unserem Rezept recht“, stellte Kirchenschläger fest und äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Vereins.

„Wir haben ein paar junge Vereinsmitglieder gewinnen können, welche die Rassezucht aktiv betreiben, obwohl das Hobby, wenn man es ernsthaft betreibt, nicht gerade billig ist“, so der Vorsitzende. Allei- ne die Ausstellungsgebühren schlügen erheblich zu Buche. „Aber bei uns ist die Mitgliederzahl konstant und bei der Belegung der Parzellen gibt es sogar Wartelisten“, meinte er zufrieden.

