Entdeckungsreise durch den Kunst-Pavillon

Lampertheim.Auf dem Großen Schillerplatz herrschte am Freitagnachmittag munteres Treiben. Das Schiller-Café hatte sich in einen gläsernen Kunst-Pavillon verwandelt. Sein Ausstellungsraum beherbergt bildende Kunst von Schülern des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL). Die Ausstellungsstücke sind dreidimensional gefertigt und bis zum 4. Juli zu sehen.

Die Galerie ist eine Kooperation des LGL und dem Stadtmarketing. Zur Vernissage spielte die Bandcoaching-AG unter der Leitung von Reimund Popp. Besonders aktiv waren die Mitglieder der Projektgruppe „Los Amigos“, die auch die „Gelben Engel“ genannt werden. Gemeinsam mit Leiterin Ida Garaycochea rundeten sie das Fest der Sinne mit ihrer Bewirtung ab. Sie hatten Kuchen gebacken. Zum einen freuten sich die Besucher über die Schlemmereien, zum anderen fließt der Erlös in die Kasse der Amigos, damit kranken Kindern in Peru geholfen werden kann. Außerdem lagen gebastelte Grußkarten aus, die ebenso zum Kauf angeboten worden. „Ihr fleißigen Amigos“, lobte Leiterin Garaycochea.

Unter Anleitung der Kunstlehrerin am LGL, Michaela Karch, waren die Ausstellungsstücke entstanden. Im Glas-Pavillon kommen sie optimal zur Geltung, denn die Räumlichkeiten sind modern und lichtdurchflutet. Anlässlich der Vernissage nahm Karch die Kunstliebhaber mit auf eine Entdeckungsreise durch den Glas-Pavillon und erklärte die kreativen Schöpfungen. Die Schüler der Klasse 7D formten Draht zu Figuren, die von den Besuchern bewundert wurden. Das Material sei widerspenstig und deshalb nicht so einfach zu bearbeiten gewesen, erklärte die Kunstlehrerin. Die Klasse 9E hat Ohren in Ton modelliert und die 5. Klasse ließ eine silberne Stadt entstehen. Diese Skyline-Architekturmodelle sind aus gewendeten Tetra Paks entstanden. Im Eingangsbereich sind die Origami-Arbeiten der Klasse 9D der Hingucker. Das faszinierende Werk heißt „Origami XXL“ und zeigt verschiedene Tiere, aus Abdeckkarton gefaltet, die in einer Gruppe drapiert sind. „Sie können sich sicherlich vorstellen, was für eine Arbeit dahintersteckt“, verdeutlichte die Kunstlehrerin. Sie sprach ihren Dank an Dirk Dewald, dem City- und Eventmanager für die engagierte Zusammenarbeit aus und dem LGL-Förderverein für das Stellen des Materials.

Bürgermeister Gottfried Störmer freute sich über die ausgestellten Kunstwerke und die Belebung des Schiller-Cafés inklusive des Schilleplatzes. Es sei angedacht, die Einrichtung für unterschiedliche Events zu nutzen. Er lobte den Jugendbeirat der Stadt Lampertheim und die Gymnasiasten, die die Ausstellung personell betreuen. Die Schulleiterin des LGL, Silke Weimar-Ekdur, dankte Initiatorin Michaela Karch, Projektleiterin Garaycochea und AG-Leiter Popp mit seinen Bandmitgliedern. roi

