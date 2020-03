Entgegenkommen bei Gewerbesteuer

Lampertheim.Die Stadt Lampertheim kommt Geschäftsleuten entgegen, damit deren Firmen weiter liquide bleiben. So können Unternehmer, Händler und Selbstständige, die wegen der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten, beim Finanzamt eine Herabsetzung oder eine Stundung der Gewerbesteuer beantragen. Das erklärte Erster Stadtrat Jens Klingler in einem Telefonat mit dieser Redaktion. Habe ein Betroffener „in all dem Trubel dieser Tage vergessen“, einen entsprechenden Antrag zu stellen, könnten nach einem Gespräch mit der Verwaltung auch Mahnungen und Vollstreckungen ausgesetzt werden. „Wir wollen da bei allem möglichst unbürokratisch vorgehen“, betonte Klingler. off

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.03.2020