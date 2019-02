Entscheidung erst beim Elfmeterschießen

Lampertheim.Zum Abschluss der Hallenturnier-Runde ging es für die D-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) zum FC Starkenburgia Heppenheim. Das erste Spiel der Vorrunde bestritt die Mannschaft gegen den TV Lorsch, den sie über die ganzen zwölf Minuten Spieldauer gut im Griff hatte und gegen den sie in der achten Minute durch Lily Wunderlich in Führung ging. Den Siegtreffer zum 2:0 erzielte eine Minute später Erik Engels. Es gab Chancen über Chancen, jedoch konnten keine weiteren Tore erzielt werden.

Als nächster Gegner wartete die TSG Worfelden auf die Lampertheimer. Dieses Spiel gestaltete sich deutlich spannender und ausgeglichener. Direkt in der ersten Minute ging der TVL durch Bruno Martinovic in Führung. Eine Minute später glich Worfelden aus. Doch direkt im Gegenzug erhöhte Lily Wunderlich zum 2:1. In Minute vier musste Lampertheim erneut den Ausgleich akzeptieren, der nach weiteren spannenden und auf beiden Seiten chancenreichen acht Minuten auch der Endstand blieb.

Das letzte Spiel der Vorrunde wurde gegen eine der Heimmannschaften, den FC Starkenburgia II, gespielt. In Minute drei brachte Philipp Gensch den TVL durch einen ansehnlichen Weitschuss von der Mittellinie mit 1:0 in Führung. Die nächsten Minuten vergab der TVL die eine um die andere Chance und musste in der achten Spielminute einen gut ausgeführten Konter zum 1:1 hinnehmen. Auch dieses Spiel blieb bis zum Schluss spannend und offen. Im vierten Turniermatch spielte der TVL gegen den FV Hofheim das Halbfinale aus. Dieses war ein weiteres sehr spannendes und nervenaufreibendes Spiel mit vielen Chancen, jedoch ohne Tore. So wurde der Sieger im Neunmeterschießen ermittelt. Auch dieses gestaltete sich spannend. Hofheim traf zum 1:0, Tom Becker machte den Ausgleich zum 1:1. Maxim Graf hielt den nächsten Schuss von Hofheim, doch auch der TVL scheitert. Maxim hielt erneut und Lampertheim scheiterte erneut. Die Blau-Weißen aus Hofheim wussten dann noch zweimal nachzulegen, den Lampertheimer Schützen versagten die Nerven, so dass nur noch das „kleine Finale“ blieb.

So spielte der TVL schließlich sein fünftes Spiel erneut gegen die erste Heimmannschaft des FC Starkenburgia Heppenheim um Platz drei. In diesem Spiel lief die Mannschaft des TV Lampertheim zur Hochform auf und konnte durch Tore von Erik Engels und Lukas Krauth sowie viele weitere hochprozentige Chancen den dritten Platz hochverdient durch ein 2:0 gewinnen. Alles in allem war es ein sehr schönes, ausgeglichenes und dadurch spannendes Turnier, wie die Lampertheimer Verantwortlichen bilanzierten, dem FC Starkenburgia Heppenheim dankten und ihrer eigenen Mannschaft ein großes Lob aussprachen.

Die Lampertheimer D-Jugendlichen haben offensichtlich viel aus den letzten Turnieren mitgenommen, daraus gelernt und sich deutlich gesteigert. Eine Tendenz nach oben war klar zu erkennen und lässt auf gute Ergebnisse in der weiteren Runde hoffen.

Für den TVL spielten: Maxim Graf und Nico Schmitt im Tor, Lily Wunderlich, Esteban Castro (Kapitän), Bruno Martinovic, Erik Engels, Tom Becker, Lukas Krauth, Philipp Gensch und Jonas Volk. fh

