Entscheidungüber Feldweg

Lampertheim/Hofheim.Das Auto hoppelt über die löchrige Piste. Der Fahrer steuert im Schlingerkurs um die tiefen Mulden. Der Belag wird immer schlechter, je näher der Weschnitzdamm rückt. Auf den Feldern dreht ein Traktor seine Runden, auf dem Starrfelder Hof bellt warnend ein Hund.

Nachdem der Feldweg – er liegt auf der gedachten Verlängerung der Erfurter Straße in Hofheim – auf der Tagesordnung im Bauausschuss stand, soll er heute Abend abschließend in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden. Die Kontroverse in den parlamentarischen Gremien hatte sich vor allem an der Finanzierungsfrage entzündet. Das Regierungspräsidium übernimmt im Zuge der Deichsanierung einen Teil der Sanierungskosten, der weitaus größere Teil fällt der Stadt zu Lasten.

Die Verwaltung hat mehrere Sanierungsvarianten geprüft. Im Inter-esse einer längeren Haltbarkeit tritt sie für eine tiefgreifendere Ausbesserung des Weges ein, die aus Sicht der Stadt knapp 350 000 Euro erfordern würde; das Regierungspräsidium übernähme in diesem Fall den Betrag von gut 130 000 Euro. Doch der städtische Haushalt gibt diese Mittel zur Zeit nicht her, wie die Verwaltung argumentiert.

Mittel für 2020

Gleichwohl fordert das Regierungspräsidium eine Finanzierungszusage. Die Mittel sollen, so der Plan der Verwaltung, für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt werden. Das wolle ihm „nicht ins Hirn“, beschwerte sich CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb im Ausschuss und verwies damit auf den Wackelkurs: erst Sanierungspläne, die mangels Geld gestrichen wurden und jetzt eine Finanzierungszusage.

Ebensowenig mag sich ein Leser des „Südhessen Morgen“ mit dem geplanten Umfang der Sanierungsarbeiten abfinden. Reinhard Richter kennt, wie er im Gespräch berichtet, die Feld- und Radwege in der Gemarkung aus dem Effeff. Er ist häufig mit seinem Fahrrad unterwegs und hat kein Verständnis dafür, dass ein Feldweg, der lediglich in Notfällen – nämlich bei Hochwasser – von Rettungsfahrzeugen befahren werden muss, aufwendig saniert werden soll. Für diese Zwecke wie auch für die landwirtschaftliche Nutzung, so Richters Meinung, würde auch eine oberflächliche Sanierung genügen. Stattdessen wäre das Geld für die Sanierung weitaus häufiger befahrener Straßen im Lampertheimer Stadtgebiet sinnvoller auszugeben.

SPD und FDP hatten sich bei der Abstimmung über diesen Punkt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses enthalten. Er wird deshalb in der Stadtverordnetenversammlung, die heute Abend, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthauses tagt, noch einmal beraten. urs

