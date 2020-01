Entspannung mit Gedichten

Lampertheim.Einen poetischen Streifzug durchs Naturschutzgebiet Biedensand bieten die Geopark-vor-Ort-Begleiter am Sonntag, 26. Januar, an. Dabei steht eine Betrachtung der Natur mittels vorgetragener Gedichte im Vordergrund. Neben den Organisatoren können auch Teilnehmer Poesie vorlesen. Zudem geht es um entspanntes Innehalten an ausgesuchten und historischen Plätzen.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Biedensand (Brücke) um 14.30 Uhr. Die Tour dauert etwa zweieinhalb Stunden. Erwachsene zahlen 8,70 Euro, Kinder sind frei. Eine Mindestteilnehmerzahl von vier Personen ist vorgesehen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06206/37 28 oder per E-Mail an a.hartkorn@t-online.de. Bei Sturmwarnung und Regen fällt die Veranstaltung aus. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.01.2020