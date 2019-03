Ephata startet ins Frühjahr

Lampertheim.Der Lampertheimer Gospelchor Ephata startet in die Frühjahrssaison 2019. Bei der Mitgliederversammlung blickten die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Vorstand und der Chorleiterin noch auf ein erfolgreiches Jahr 2018 und den Taizé-Gottesdienst zurück. Mit einem erfolgreichen Probenwochenende an der Saarschleife und dem großen, zweiteiligen Weihnachtskonzert im vergangenem Jahr startet Ephata mit einem guten Gefühl in die kommende Zeit.

Dabei konnte der Verein bereits im Januar seinen 14. Chorgeburtstag feiern, den dazugehörigen Auftritt gab es am vergangenen Sonntag im Rahmen des Festgottesdienstes zum Namenstag (Patrozinium) von Mariä Verkündigung. So übernahm Ephata den musikalisch-festlichen Rahmen gleich beider Festivitäten.

Am Sonntag, 7. April, findet zudem um 17 Uhr ein Konzert in der Thomas-Morus-Kirche in Frankenthal-Flomersheim statt, das der Chor komplett eigenständig gestalten wird.

Abgesehen davon, dass sich der Chor bereits mitten in der Planung für einen weiteren Ausflug befindet und auch über das Jahr verteilt stets neue Auftritte hinzukommen, kann Ephata bereits folgende Termine ankündigen:

Samstag/Sonntag, 11./12. Mai: Kinderchorprojekt.

Donnerstag, 13. Juni, 17 Uhr: Mitwirkung beim Abiturgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche.

Sonntag, 16. Juni, 17 Uhr: Mitwirkung beim Firmgottesdienst in der Kirche Mariä Verkündigung.

Samstag/Sonntag, 10./11. August: Kinderchorprojekt.

Sonntag, 3. November: Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim.

Samstag/Sonntag, 7./8. Dezember: Kinderchorprojekt.

Dienstag, 24. Dezember, 15 Uhr: Kinderchristmette in der Kirche Mariä Verkündigung.

Und auch für das Jahr 2020 sammelt der musikalische Verein bereits erste Ideen – denn dann wird der Lampertheimer Gospelchor seinen 15. Geburtstag feiern. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019