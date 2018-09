Er mag Musik mehr als Worte

Lampertheim.Thomas Braun ist der neue Herr der Tasten und Register in der Martin-Luther-Kirche. Der Lampertheimer übernimmt in der Gemeinde die Aufgabe von Andrea Hintz-Rettenmaier, deren Stelle als Dekanatskantorin aufgrund der Zusammenlegung zweier Dekanate (wir berichteten) gestrichen worden war. Am Sonntagmorgen wurde Braun im Gottesdienst vorgestellt.

Der 36-Jährige präsentierte sich zunächst so, wie er es am besten kann: mit Musik. Erst ganz am Ende des Gottesdienstes bekamen die wenigen Besucher ihren neuen Organisten zu Gesicht. „Mit Tönen umzugehen fällt mir leichter als mit Worten“, sagte Braun zur Begrüßung lachend. Ein ganz neues Gesicht ist er für die Martin-Luther-Gemeinde ohnehin nicht. Anfang August übernahm der studierte Musikwissenschaftler bereits die Kinderchöre „Crescendo“ von Hintz-Rettenmaier, die nun als Musiklehrerin an einem Heidelberger Gymnasium arbeitet. In der Gemeinde hatte er die frühere Kantorin auch schon mehrfach an der Orgel und als Leiter des Chors „Mosaik“ vertreten.

Erstmals Stelle in der Heimatstadt

In Mannheim geboren, lebt der heute 36-Jährige seit frühster Kindheit in der Spargelstadt. Nach elf Jahren Organisten-Tätigkeit von Heidelberg bis nach Biblis übernimmt er nun erstmals eine Stelle in seiner Heimat. In Heidelberg leitet er zudem seit einigen Jahren den Kinderchor Südwestwind.

Zu vielen Gemeindemitgliedern, wie dem Kirchenvorstand Helmut Schollmeier, hat der erfahrene Organist und Chorleiter auch ganz persönliche Verbindungen. „Ich kenne ihn seit seiner Geburt“, erzählte Schollmeier der Gemeinde, „er war schon immer ein Mann der Töne.“ Gemeinsam mit Pfarrer Roland Schein freut er sich im Gottesdienst auf die Zusammenarbeit mit Braun. „In elf Jahren habe ich als Musiker viel gesehen“, sagte er, „diese Vielfalt der Kirchenmusik möchte ich in die Gemeinde transportieren“.

Im Anschluss an den Gottesdienst konnten sich die Besucher mit ihrem neuen Organisten beim Kirchencafé austauschen. ksm

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.09.2018