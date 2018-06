Anzeige

HOFHEIM.Was ist neu, was hat sich seit vorigem Jahr in Hofheim verändert? Was entstand auf Drängen der SPD und welche Visionen haben die Sozialdemokraten für den Stadtteil? Um diese Fragen zu beantworten, hatte die Hofheimer SPD am Montag zu einer Radtour durch den Stadtteil eingeladen.

Der Ausflug mit dem Drahtesel bildete damit den Auftakt zur traditionellen Sommertour, bei der die Partei und interessierte Bürger in den verschiedenen Stadtteilen unterwegs sind. Lampertheims Erster Stadtrat und Ortsvereinsvorsitzender Jens Klingler sowie Erster Kreisbeigeordneter Karsten Krug fuhren ebenfalls mit. Organisiert hatte die Tour traditionell Hans Hahn, der die Gäste gemeinsam mit Silke Lüderwald, SPD-Vorsitzende in Hofheim, begrüßte.

Erste Station und Treffpunkt war die neue Verwaltungsaußenstelle der Stadt im Alten Rathaus. Dort informierten sich die Radler bei der Verwaltungsangestellten Erika Pialek über den Service in Hofheim. Seit Anfang Februar arbeiten zwei Mitarbeiter wieder im Alten Rathaus, rund 20 000 Euro hatte der Umzug zurück ins Stammhaus gekostet.