Erfolgreich bewerben

Lampertheim.Die Volkshochschule Lampertheim bietet neue Kurse zum Thema „Bewerbungstraining“ sowohl für Schüler als auch für Frauen an. Das zweite Schulhalbjahr hat gerade begonnen und für viele Schüler stellt sich die Frage, wie es nach dem Ende der Schulzeit weitergeht. Für viele Auszubildende endet die Lehrzeit und die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle steht an. Daher bietet die Dozentin Christine Koch-Hallas am 9. und 10. März ein Bewerbungstraining für Schüler und Auszubildende an.

Hemmungen überwinden

Sie erhalten Tipps, wie sie ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten am besten darstellen, ihre Ziele klar formulieren sowie Hemmungen und Lampenfieber überwinden können, um sich im Bewerbungsgespräch souverän und sicher zu präsentieren. Im Wochenendseminar werden sowohl Bewerbungsunterlagen erstellt, als auch der Ablauf eines Vorstellungsgespräches geübt.

Das Bewerbungstraining am 6. und 7. April richtet sich speziell an Frauen. In dem Wochenendseminar geht es zunächst darum, die eigenen Stärken, Schwächen und Schlüsselqualifikationen zu erkennen sowie Motivation und Ziele zu bestimmen. Der Kurs bietet Orientierungshilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Der Kurs richtet sich an Frauen, die sich in einer Bewerbungssituation befinden, ist aber auch für Wiedereinsteigerinnen geeignet. Auch in diesem Kurs werden Bewerbungsunterlagen erstellt und der Ablauf eines Vorstellungsgespräches geübt. red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019