Erfolgreicher Start der Luftpistolenschützen

Lampertheim.Die zweite Mannschaft der Lampertheimer Luftpistolenschützen, die in der Bezirksklasse 1 Bergstraße antritt, hatte es im ersten Wettkampf der Saison mit Absteiger Viernheim zu tun. Mannschaftsführer Gregor Sobczak konnte auf ein gut aufgelegtes Team zurückgreifen und den Wettkampf gelassen angehen. Am Ende stand sogar ein bisher noch nie erreichtes Ergebnis: Erstmals schaffte es die Mannschaft, die Marke von 1400 Ringen zu übertreffen.

Karl Heinz Platz erzielte 358 Ringe, Gregor Sobczak 353, Tanja Heinze 349 und Dieter Spannagel 344 Ringe. Insgesamt besiegten die Lampertheimer die Viernheimer deutlich mit 1404:1282 Ringen und holten sich damit die ersten zwei Punkte. Mit diesem Ergebnis kann die Mannschaft ruhig in die nächsten Wettkämpfe gehen. Allerdings ist wie in der vergangenen Saison die Mannschaft aus Lorsch in derselben Klasse. Deren Ergebnisse zu erreichen, dürfte aber wahrscheinlich auch in diesem Jahr kaum zu schaffen sein.

Tags darauf hatte die erste Mannschaft, die eine Klasse höher in der Bezirksklasse startet, ihren Heimkampf gegen die Schützenfreunde aus Lindenfels. Diese traten mit sechs Schützen an, davon musste deren Mannschaftsführer zwei als Ersatzschützen anmelden. Dabei kann man Glück haben – oder wie an diesem Wettkampftag auch Pech. Leider war einer der Ersatzleute der beste Schütze des Abends, und Lindenfels hätte mit ihm in der Wertung den Lampertheimern das Nachsehen gegeben.

Lampertheim 1 sicherte sich an diesem Abend ebenfalls die ersten beiden Punkte mit 1385:1377 Ringen. Auch wenn das Ergebnis um 19 Ringe unter dem Resultat der zweiten Mannschaft lag, zählt am Ende der Sieg im Wettkampf. Mannschaftsführer Dieter Schmid erzielte dabei 351 Ringe, Julia Sieck für sie mäßige 348, Neuling in der Mannschaft Holger Tempel, der erst seit etwas mehr als einem Jahr mit der Luftpistole begonnen hat, mit für ihn guten 344 Ringen und Hans Günter Holzschuh mit für ihn enttäuschenden 342 Ringen.

Bis zum nächsten Wettkampf gegen Kirschhausen kann durch intensives Training die Leistung sicherlich noch gesteigert werden. Ob aber diese Runde wie im vergangenen Jahr verlustpunktfrei bestritten werden kann, bleibt abzuwarten. red

